Hogyan változik az iskolai mobiltelefonozás? Itt vannak a részletek!

„Eddig is voltak természetesen alulról jövő kezdeményezések a mobilhasználat iskolai korlátozására, de még ha szülői közösségek, tantestületek ezt akarták is, mindig volt egy-két szülő vagy pedagógus, aki nem értett egyet a tiltással, és személyiségi jogokra és egyebekre hivatkozva végül nem igazán működött a dolog. Ráadásul az igazgatók is féltek attól, hogy ha olyan rendelkezést hoznak az iskolában, hogy mondjuk a tanítás előtt beszedik a készülékeket, az nagy vitákat fog kiváltani” – fejtette ki a Magyar Nemzetnek Pécsi Rita, aki szerint emiatt – bár nagy igény lett volna rá – az okostelefonok használatának tiltása, korlátozása nagyon kevés helyen működött.

Pécsi Rita felhívta a figyelmet, hogy ha kikapcsolt állapotban ugyan, de a gyereknél lehet a telefon, az nem megoldás. „Remélem, hogy a rendelet nem ezt a lehetőséget fogja megadni, mert az teljesen egyértelmű, hogy ez semmit nem ér. Ha a gyerek zsebében lapul a készülék, túl nagy a vonzás. Ezeknek eleve ilyen a működésük: a kütyük, a különféle alkalmazások dopaminhatást váltanak ki, függővé tudnak tenni, egy gyerek, de még egy felnőtt is, egyszerűen nem állja meg, hogy ne kapcsolja be, ne nézzen rá, ne »simogassa« kicsit a kütyüt” – magyarázta Pécsi Rita.