Kitilthatják a magyar iskolákból a telefonokat

A kormány hétfőn egy átfogó, 90 oldalas jogszabály-módosítást terjesztett be, amely jelentős változásokat hozhat az iskolák és egészségügyi intézmények életében. A tervezet alapján az iskolákban ezentúl bevezetésre kerülhet az úgynevezett tiltott tárgyak listája, valamint az iskolaőrök a módosítás szerint jogosultságot kapnak a diákok táskáinak átkutatására – írta meg az Index.

A módosítás részeként a fővárosi háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleteket az Országos Mentőszolgálat veszi át, az egészségügyi intézményekben pedig ki- és beléptető elektronikus rendszerek kerülnek bevezetésre.

Az Országgyűlés többsége támogatta a javaslatot, így azt már kedden meg is tárgyalják és várhatóan el is fogadják majd.

Az iskolákat és a kollégiumokat érintő tiltott tárgyak listáján többek között a mobiltelefonok is szerepelnek. A kormány álláspontja szerint ezek az eszközök elvonják a diákok figyelmét a tanulástól és az iskolai zaklatásokban is kulcsszerepet játszhatnak. Viszont ha a tanár úgy ítéli meg, a mobiltelefonok, a tabletek és laptopok használhatóak lesznek majd, akár az iskolai feladatok elvégzésében is.

