„Egy fehér bottal járó vagy kerekesszékes embert manapság nem csúfolnak, de a dadogókat még gyakran éri gúny” – a BeszÉLJ! Egyesület elnöke a Mandinernek

Sok dadogó személy számára nem is elsősorban a terápia, hanem a támogató közösség jelenti a legnagyobb segítséget

– egy olyan közeg, ahol ismerik, értik és elfogadják őket a dadogásukkal együtt. Ez a fajta elfogadás önmagában is jelentős életminőség-javulást hozhat.

Mit lehet tenni azért, hogy egy kisgyermeket ne érjen annyi gúnyolódás a társai részéről?

Hadd mondjak egy személyes példát. Egy általam ismert osztályközösségben van egy mozgásában akadályozott gyermek, akinek az édesanyja egy szülői értekezleten személyesen beszélt arról, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül, és hogyan élik a mindennapjaikat. A hiteles beszámoló után az összes szülő erről otthon is beszélgetett a gyermekével,

a gyerekek között pedig olyan hozzáállás alakult ki, hogy ezt a társukat nem csúfolni, hanem támogatni kell:

kísérik őt a szünetekben az osztálytermek között, hozzá igazítják az udvaron a rögtönzött focikapu magasságát – ez lett az osztályban az új menőség.

Ugyanez talán egy dadogó gyermek esetében is működhet, és akkor neki sem kellene mindazt átélnie, amiről például Őze Lajos, a dadogásban érintett híres színészünk is beszámolt – akit osztálytársai a dadogása miatt folyamatosan bántalmaztak és kiközösítettek.

Erre külön iskolai felvilágosító programokat is ki lehetne dolgozni,

és persze a pedagógusok, logopédusok, iskolapszichológusok stb. ilyen irányú továbbképzése is fontos lehet az újabb kutatások és a máshol már bevált jó gyakorlatok fényében. Emellett a közoktatásban akár tantárgyi szinten is megjelenhetne egy alapvető pszichológiai–gyógypedagógiai ismeretrendszer, amely biopszichoszociális organizmusként mutatja be az embert – így szóba kerülhetnének olyan különleges állapotok is, mint az autizmus, az ADHD vagy éppen a dadogás.

Ezek tehát nem önmagukban „rossz” vagy „hibás” jelenségek, hanem olyan állapotok, amelyek a társadalmi működés szempontjából mások, és

külön figyelmet, megértést és támogatást igényelnek.

A BeszÉLJ! Egyesület első évfordulós találkozója Martonvásáron.

Október 22-e a dadogás elfogadásának világnapja. A magyar társadalom milyen szinten áll e téren?

Egyesületünk számos külföldi programon vesz részt, és aktív kapcsolatban áll nemzetközi dadogóközösségekkel is. Ezek tapasztalatai alapján elmondható, hogy

nincs jelentős különbség az egyes társadalmak dadogáshoz való hozzáállásában – legfeljebb az általános érzékenység mértéke tér el némileg.

Érdekes módon a dadogás – bár hivatalosan is fogyatékossági kategóriába tartozik – sokszor negatívabb megítélés alá esik, mint a látványosabb fogyatékosságok. Egy fehér bottal járó vagy kerekesszékes embert ma már kevesen csúfolnak, a dadogó személyeket azonban még gyakran éri gúny.

Ilyen értelemben a dadogás jól illeszkedik a neurodiverz állapotok közé, hiszen azok is „láthatatlanok”: az érintettek gyakran maszkolják nehézségeiket és sajátos működésmódjaikat a könnyebb társadalmi beilleszkedés érdekében. Ennek azonban mindig megvan az ára, hiszen az érintettek számára komoly belső szenvedést és önértékelési problémákat okozhat.

A BeszÉLJ! Egyesület miként készült erre a napra? A közeljövőben milyen eseményekre várják az érdeklődőket?

Mi azt szeretnénk, hogy az év minden napján lehessen beszélni a dadogásról, és

az egynapos rivaldafény helyett tartós, átfogó megoldások szülessenek a dadogó emberek életminőségének javítására.

A BeszÉLJ! Egyesületet dadogó és hadaró személyek alapították azzal a céllal, hogy támogató közösséget nyújtsanak sorstársaiknak. Személyes és online programokat szervezünk, felvilágosító előadásokat tartunk, együttműködünk szakemberekkel, inspirációs anyagokat készítünk – mindezt teljesen önkéntes alapon. Egyesületünk jelenleg semmilyen anyagi támogatásban nem részesül.

Ausztriában például már 35 éve működik az érintettek által vezetett dadogószervezet (ÖSIS). A brit STAMMA, az amerikai National Stuttering Association vagy az európai súlypontú Stamily pedig nemzetközi szinten is elérhető szolgáltatásokat kínálnak.

Hozzánk hasonlóan ezek a szervezetek is arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy

a dadogás nem feltétlenül negatív dolog: elsősorban a társadalmi előítéletek és a megbélyegzés teszik azzá.

Ezen szeretnénk változtatni hiteles példákkal, közösségi élményekkel és közös erőfeszítéssel.

A dadogó közösségekben rengeteg empatikus, értékes és tehetséges emberrel találkozhatunk – talán csak egy kicsit több türelemre és elfogadásra lenne szükség, hogy mindez igazán kibontakozhasson.

A Nyitókép illusztráció.

