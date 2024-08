Javul a diákok iskolai teljesítménye a mobilok korlátozásával? A szakértő válaszol!

A szakértő azt mondta, előfordulnak olyan kellemetlen események is, mint például, amikor nem kívánt felvételek készülnek az iskolában, digitális bullyingra használják az okoseszközöket, vagy egyszerűen csak a tanórai figyelem megbomlását idézik elő. Nánay a leglényegesebbnek a korlátozás közösségi elemét tartja, hogy

a diákok a szünetben ne videókat nézzenek, hanem inkább egymással töltsék az idejüket.

A rektori megbízott állítja, az iskolák az új rendelet életszerű szabályozását fogják a gyakorlatba ültetni. Nánay azt tapasztalta, hogy a többség egyetért a mobiltelefonok korlátozásának elvével, ugyanakkor a digitális eszközök hasznosak lehetnek az oktatásban. Az állami programok alapján kiosztott laptopokat, tableteket lehet használni, de akár a telefonokat is vissza lehet adni a diákoknak, ha a tanár jelzi, hogy szükség van rájuk egy órai tananyag oktatásához. A korlátozás arra is jó alkalom, hogy átgondoljuk, valóban szükséges-e az adott digitális eszköz az óránkra, vagy analóg módszerekkel is meg lehet tanítani ugyanazt a tananyagot.

A szakértő kijelentette, az új rendelet szerint a házirendekben kell szabályozni a mobiltelefonok használatát, így

az iskolák abban nagyfokú autonómiát kapnak, hogy ehhez milyen következményeket társítanak.

Rengeteg olyan általános iskola van, ahol már régebb óta beszedik a mobilokat, ennek eddig nem volt meg a jogszabályi háttere. A következő időszak tesztidőszak is lesz, amikor az intézmények meglátják, milyen nehézségek és váratlan helyzetek adódhatnak, ezekhez kell majd igazítani a szabályaikat, tehát lesz egy tanulási, alkalmazkodási időszak – közölte Nánay Mihály.