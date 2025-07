Lebukott a PDSZ: a Pride még mindig fontosabb nekik, mint a gyermekek védelme

Továbbra sem csillapodnak az indulatok a hétvégi Budapesti Büszkeség névre keresztelt rendezvény miatt. A főváros és a Szivárványmisszió szervezte menetre munkatársunk is kilátogatott, és több között arról kérdezte, hogy mit gondolnak Ukrajna EU-s tagságáról és hogy kit támogatnak a 2026-os országgyűlési választásokon.

Egy megkérdezett pedagógus a gyermekek LMBTQ-érzékenyítéséről is beszélt. A hölgy bevallotta, hogy „eddig sem fogta be a száját”, és az iskolájában működik is hasonló kezdeményezés.

Véleménye szerint már óvodáskortól érdemes lenne erről a témáról beszélgetni a gyerekekkel.

Majd riporterünk azon felvetésére, hogy mindez Magyarországon nem tiltott-e, azt felelte, hogy valóban tiltott, de mint fogalmazott,

egy „magára valamit adó pedagógus” képes ezt beleszőni a munkájába.

Azt viszont már nem árulta el az ellenzéki elvekkel szimpatizáló tanárnő, hogy mely iskolában dolgozik pontosan.

A PDSZ sajátosan értelmezi a gyermekvédelmet

Az elhangzottak kapcsán érdemes megnézni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) gyermekek védelmében kelt hat pontját a szervezet hivatalos oldalán. Az Országos Választmány által még tavaly tavasszal elfogadott követelés 5. pontjában

javasolták azoknak a jogszabályi rendelkezéseknek hatályon kívül helyezését, amelyek megakadályozzák azt, hogy külső szervezetek, NGO-k, szakemberek tájékoztatásokat, foglalkozásokat tartsanak a közoktatási intézményekben, valamint azokat a törvényi előírásokat, amelyek alapján emiatt igazgatókat akár egy év múlva is szankcionálhatnak.

Amennyiben ez életbe lépne olyan szervezetek is átléphetnék az iskolák kapuit, mint a Labrisz Leszbikus Egyesület, amely már 2000-ben a Köznevelés című oktatási lapban hirdette Melegség és megismerés című középiskolai programját.

A hirdetés szövege szerint: „Programunkat azoknak a diákoknak és tanároknak szervezzük, akik olyan világban szeretnének élni, ahol a másikkal beszélgetés folyik, és nem elhallgatás. Célunk az, hogy az iskolákban biztonságos, előítéletmentes környezet alakuljon ki. Előadóink vállalják, hogy osztályfőnöki és emberismeret-órák keretében vagy tanárcsoportoknak beszélnek a melegségről/melegségükről.”

Hozzátették: vonatkozó év december 5-ére Melegek az iskolákban címmel szerveznek beszélgetést oktatási szakemberek részvételével. A felhívásukból az is kiderült, hogy az egyesületet az Európai Unió PHARE programja támogatta.

A miniszterelnöki biztosnak is feltűnt a túltolt Pride-lobbi

Mindez azért sem meglepő, mert végigböngészve a PDSZ oldalát, már rögtön a logójuk arról árulkodik, hogy kiállnak az LMBTQ-ideológia mellett, illetve több olyan taralom is elérhető a felületen, amely a Pride melletti kiállást és annak fontosságát hangsúlyozza. Utóbbira Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos is felhívta a figyelmet Facebook-oldalán.

Mint fogalmazott, az is azt bizonyítja, hogy a szervezet nem a magyar gyerekek érdekeit képviseli, hogy az oldalukon majdnem két tucat posztban hirdetik a Pride-ot és annak eszméit. Sőt, arról is több bejegyzést megosztottak közösségi oldalukon, hogy részt vettek a június 28-i Budapesti Büszkeség menetén.

Balatoni Katalin arra is kitért közösségi oldalán, hogyha ezeken a szakembereken múlna, akkor

már holnap megnyitnák az óvodák és iskolák kapuit a drag queen – álarcos bálkirálynőknek,

azonnal ott lenne a tankönyvekben az LMBTQ-lobbi minden szélsőségével, népmeséink királyai, hercegnői, királylányai helyett transz hercegek, a tulipánok helyett szivárványok ideológiája ölelné körül gyermekeinket az óvodában és az iskolában”.

A vonatkozó videós összeállításunk teljes terjedelmében alább nézheti meg:

Nyitókép: PDSZ Facebook-oldala

