Még keleten is receptért könyörögnek: újabb ország szeretné megismerni Orbán módszerét

Bebizonyosodott, hogy valóban Orbán az utolsó remény: kiderült, ki volt csütörtökön a miniszterelnök „potyautasa” (FOTÓK)
Gondolkodás nélkül segített a kormányfő.
A magyar családpolitikai modell példaként szolgálhat.
Takaichi Sanae, Japán új miniszterelnöke – aki a Liberális Demokrata Párt élére került – várhatóan folytatja Abe Sinzó konzervatív gazdaságpolitikáját és erősíti az USA-val, valamint Európával való kapcsolatokat – mutatott rá a Hungarian Conservative.
Magyarország kiemelt szerepet kaphat: Takaichi célja a közép- és kelet-európai kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a kereskedelemre és befektetésekre.
A cikk szerint Magyarország családpolitikai modellje példaként szolgálhat Japán demográfiai válságának kezelésében,
ugyanis az állami támogatásokkal és adókedvezményekkel sikeresebben ösztönzi a gyermekvállalást, mint más nyugati országok. Takaichi hagyományos értékrendje miatt várhatóan erősödhetnek a magyar–japán kulturális kapcsolatok is.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.