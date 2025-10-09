Ft
család Európa családpolitika népesség Japán Orbán Viktor Európai Unió gazdaságpolitika

Még keleten is receptért könyörögnek: újabb ország szeretné megismerni Orbán módszerét

2025. október 09. 11:57

A magyar családpolitikai modell példaként szolgálhat.

2025. október 09. 11:57
null

Takaichi Sanae, Japán új miniszterelnöke – aki a Liberális Demokrata Párt élére került – várhatóan folytatja Abe Sinzó konzervatív gazdaságpolitikáját és erősíti az USA-val, valamint Európával való kapcsolatokat – mutatott rá a Hungarian Conservative.

Magyarország kiemelt szerepet kaphat: Takaichi célja a közép- és kelet-európai kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a kereskedelemre és befektetésekre.

A cikk szerint Magyarország családpolitikai modellje példaként szolgálhat Japán demográfiai válságának kezelésében,

ugyanis az állami támogatásokkal és adókedvezményekkel sikeresebben ösztönzi a gyermekvállalást, mint más nyugati országok. Takaichi hagyományos értékrendje miatt várhatóan erősödhetnek a magyar–japán kulturális kapcsolatok is.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Anyu
2025. október 09. 12:51
Ebben teljesen igaza van a nőnek, nagyon szüksége lenne a társadalmuknak a születések ösztönzésére. Más dologban már nem feltétlenül értek egyet. (Pl. abban, hogy atomfegyvereket szeretne)
langyostiszasok
2025. október 09. 12:27
Ott is csak a tálfejű gyárigazgatóknak van 800 nőtől gyereke
