Még keleten is receptért könyörögnek: újabb ország szeretné megismerni Orbán módszerét

Takaichi Sanae, Japán új miniszterelnöke – aki a Liberális Demokrata Párt élére került – várhatóan folytatja Abe Sinzó konzervatív gazdaságpolitikáját és erősíti az USA-val, valamint Európával való kapcsolatokat – mutatott rá a Hungarian Conservative.

Magyarország kiemelt szerepet kaphat: Takaichi célja a közép- és kelet-európai kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a kereskedelemre és befektetésekre.

A cikk szerint Magyarország családpolitikai modellje példaként szolgálhat Japán demográfiai válságának kezelésében,

ugyanis az állami támogatásokkal és adókedvezményekkel sikeresebben ösztönzi a gyermekvállalást, mint más nyugati országok. Takaichi hagyományos értékrendje miatt várhatóan erősödhetnek a magyar–japán kulturális kapcsolatok is.