Zelenszkij párttársa: áprilisra összeomolhat az állam, pénzügyi katasztrófa zajlik Ukrajnában
Danyiil Hetmancev szerint Ukrajna nem képes betömni a költségvetésén tátongó lyukakat.
Pár stratégiailag lényegtelen település visszafoglalása után turbófokozatba kapcsolt az ukrán-nyugati propagandagyár, amit a német kancellár vezet.
A Portfolio emlékeztet, hogy az elmúlt hetek során Ukrajna hadereje több települést is visszafoglalt a déli Zaporizzsja megyében, amit katonai és politikai szereplők kommentáltak.
Friedrich Merz német kancellár egy konferencián egyenesen arról beszélt, hogy fordulóponthoz érkeztünk a háborúban,
hiszen az orosz hadsereg már nem nyomul előre a fronton, sőt, Ukrajna hadereje vált területszerző erővé (!).
A visszafoglalt ukrán településekről szóló híreket Merz „lenyűgözőnek” nevezte, emellett hangsúlyozta, hogy a nyugati szankciók miatt az orosz gazdaság is egyre rosszabb helyzetben van.
Mindeközben Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok állítása szerint Olekszandrivka térségében, Zaporizzsja megyében 400 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az ukrán hadsereg – köztük 8 települést.
Elmondása szerint nem lehet nagyobb hadjáratról beszélni, viszont az ukrán hadsereg valóban ellentámadásokat folytat a fronton.
Arra is kitért, hogy a cél a frontvonal stabilizációja és a gyenge pontok lezárása, készülve az orosz hadsereg nagyobb, tavasszal várható offenzívájára – írják .
