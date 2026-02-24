Beindult a nyugati vágyvezérlés: fordulatot és hatalmas ukrán ellentámadást vizionálnak az összeomlás közepén

A Portfolio emlékeztet, hogy az elmúlt hetek során Ukrajna hadereje több települést is visszafoglalt a déli Zaporizzsja megyében, amit katonai és politikai szereplők kommentáltak.

Friedrich Merz német kancellár egy konferencián egyenesen arról beszélt, hogy fordulóponthoz érkeztünk a háborúban,

hiszen az orosz hadsereg már nem nyomul előre a fronton, sőt, Ukrajna hadereje vált területszerző erővé (!).