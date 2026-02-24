Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz hadsereg friedrich merz olekszandr szirszkij propaganda orosz-ukrán háború ukrajna

Beindult a nyugati vágyvezérlés: fordulatot és hatalmas ukrán ellentámadást vizionálnak az összeomlás közepén

2026. február 24. 07:56

Pár stratégiailag lényegtelen település visszafoglalása után turbófokozatba kapcsolt az ukrán-nyugati propagandagyár, amit a német kancellár vezet.

2026. február 24. 07:56
null

A Portfolio emlékeztet, hogy az elmúlt hetek során Ukrajna hadereje több települést is visszafoglalt a déli Zaporizzsja megyében, amit katonai és politikai szereplők kommentáltak. 

Friedrich Merz német kancellár egy konferencián egyenesen arról beszélt, hogy fordulóponthoz érkeztünk a háborúban, 

hiszen az orosz hadsereg már nem nyomul előre a fronton, sőt, Ukrajna hadereje vált területszerző erővé (!).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

A visszafoglalt ukrán településekről szóló híreket Merz „lenyűgözőnek” nevezte, emellett hangsúlyozta, hogy a nyugati szankciók miatt az orosz gazdaság is egyre rosszabb helyzetben van.

Mindeközben Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok állítása szerint Olekszandrivka térségében, Zaporizzsja megyében 400 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az ukrán hadsereg – köztük 8 települést. 

Elmondása szerint nem lehet nagyobb hadjáratról beszélni, viszont az ukrán hadsereg valóban ellentámadásokat folytat a fronton.


Arra is kitért, hogy a cél a frontvonal stabilizációja és a gyenge pontok lezárása, készülve az orosz hadsereg nagyobb, tavasszal várható offenzívájára – írják .

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. február 24. 09:51
Gyóni Géza mészárszéke jut újra eszembe. A halál dáridó.
Válasz erre
1
0
fzx
2026. február 24. 09:42
Ukrán szakértők szerint is nagy árat fizettek egy kirakatsikerért.
Válasz erre
1
0
zsocc44
2026. február 24. 09:11
400 km2 aha… mondta Szirszkij a bakhmuti mészáros… csak az ukránokat mészárolta. Na sebaj! 2 tanya+pár fa csoport hatalmas élőerő áldozattal. Jelen állás szerint nincs áram, üzemanyag és nyersanyag se. Merz mit mond, mellékes.
Válasz erre
3
1
pot_ember
2026. február 24. 09:00
Ajánlom a magyarbtamas.com oldalt. Minden mondatával nem tudok azonosulni, de front helyzetét a napi eseményeket korrektül közvetíti. A youtube le is tiltotta videoit, fiokját törölte.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!