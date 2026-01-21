Itt a legújabb szlovák történelmi film – és már megint a magyarokból lett az ellenség

Ez önmagában lehetne legitim művészi döntés: egy nagy történelmi alakot néha éppen az tesz emberközelivé, ha nem szónoklatokból, hanem egy intim nézőpontból látjuk. Csakhogy ennek ára van, és itt ezt az árat a film szemrebbenés nélkül kifizetteti a címszereplővel. Štúr sokszor inkább mellékszereplőnek hat, mintha csak bejárna a saját filmjébe, amikor épp szükség van rá, hogy elmondjon egy gondolatot a nyelvről, a nemzetről vagy a szabadságról, aztán vissza is lép a háttérbe, hogy a történet folytathassa a maga érzelmi ívét. Így viszont a néző nem azt kapja, amit egy ilyen cím ígérne:

nem egy történelmi portrét, nem egy korszakos küzdelem drámáját, hanem egy szerelmi fókuszú elbeszélést, amelyre rá van akasztva a „nemzeti eposz” címke.

Miközben a film körüli kommunikáció a hősiesség érzetét, a nagy tetteket és a sorsfordító történelmi pillanatokat sugallja, a vásznon mindebből sokszor csak ennyi marad: hangulat, sejtetés, póz, és egy címszereplő, aki a saját legendájához képest feltűnően kevésszer kerül a cselekvés centrumába.

Štúr és a magyarellenesség filmes nyelve

A film egyik legsúlyosabb problémája nem egy-egy konkrét jelenetben, hanem a teljes hangütésben ragadható meg: abban, ahogyan a magyar politikai szereplőket következetesen ábrázolja. Nem vitapartnerekként, nem történelmi ellenfelekként, hanem eleve gyanús, elutasító, sőt ellenséges figurákként, akiknek motivációi nem bonthatók ki, nem érthetők meg, legfeljebb elítélhetők. Ez a filmes nyelv nem a konfliktus bemutatására törekszik, hanem az érzelmi pozicionálásra: arra, hogy a néző számára már az első pillanattól világos legyen, ki melyik oldalon áll, és melyik oldal erkölcsileg vállalhatatlan. Ebben a keretben a magyar politikai elit nem sokszínű történelmi szereplőcsoportként jelenik meg, hanem egyetlen, homogén blokként, amelynek elsődleges jellemzője a kizárás és az elnyomás.