Pénzzé tennék a házat, ahol Vörösmarty Mihály bujdosott a levert 1848-as forradalom után!

Az emléktábla, amelyet még 1956-ban helyeztek ki az ingatlanra. Fotó: ingatlan.com/OTP Ingatlanpont

A most eladásra kínált ház később állami tulajdonban került, a helyi Szabadság TSZ irodájaként is működött, a ma is látható emléktáblát pedig 1956 áprilisában tették ki a szolnoki Varga Katalin leánygimnázium irodalmi szakkörének kezdeményezésére.

Az épület aztán leromlott, látszólag gazdátlanná vált, néhány éve aztán egy magánember vásárolta meg, aki nemes gesztusként két helyiséget szentelt az ott bujdosó Vörösmarty emlékének.

Ám most az eladás mellett döntött. Újszászon a helyiek büszkék arra, hogy Vörösmarty egykoron náluk élt, a helyi általános iskolát is az íróról nevezték el, és a település címerében is szerepel az a kéttörzsű gesztenyefa, amely alatt a legenda szerint sokat üldögélt a száműzetését töltő költő. Reméljük, az új tulajdonos óvni fogja azt az épületet, ahol egykor a Szózat szerzője próbálta túlélni a Bach-korszak rémuralmát.