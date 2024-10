Egy 48-as, szabadságharcos honvéd csatatérről írt levele tartja izgalomban a gyűjtőket

Windisch-Grätz, aki az osztrák sereget vezette a kápolnai csatában. Fotó: Wikipedia

A levelet író honvéd arról is beszámolt a sógorának, hogy egészséges, pénze is van elég, és, hogy Maklárnál szomorú, esős idő van. Azt is megírta, hogy

„a napokban a magyarnak az élni vagy nem élni csatája lesz”.

A többit tudjuk. A további sikerek ellenére négy hónappal később Világosnál a magyar hadsereg letette a fegyvert, ami hosszú időre megpecsételte az ország sorsát. A levelet író honvéd sorsáról nem tudni. Meglehet, a tavaszi hadjárat során életét vesztette, az is megeshet, hogy a vesztes szabadságharcot követően büntetésül besorozták az osztrák seregbe vagy megúszta az elszámoltatást. A különleges levélre a Darabanth nagyárverésén lehet licitálni. Jelenleg 65 ezer forintnál jár a licit.