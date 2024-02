Felmérik az 1849-es, dicsőséges tavaszi hadjárat hőseinek tömegsírjait

A Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója azt is elmondta, a feladatuk közé tartozik az is, hogy az arra érdemesek sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntése által védetté nyilvánítsa az állam, így azokat ne lehessen felszámolni. Itthon tudnak az 1848-as síremlékekről, a feltérképezés – nagy részben a HM Hadtörténeti Intézet és Hadtörténeti Múzeum történészei által – korábban már megtörtént, Felvidéken és Erdélyben ellenben nem ennyire rózsás a helyzet a védelem és a megóvás tekintetében. „Jól mutatja az állapotokat a felvidéki héthárs-vörösalmai csata emlékművének kálváriája. 1849 júniusában a magyar csapatok itt ütköztek meg nagyobb csatában először a kelet felől betörő cári sereggel, és a harcok során hetvennél is többen hősi halált haltak.

Habár a levert forradalom után tiltották, már 1851-ben illegális emlékművet állítottak a hősi halottaknak a Bánó család birtokán.

Ezt az emlékművet azután 1919-ben cseh legionáriusok ledöntötték, ám a helyi, jó érzésű magyar emberek elrejtették, elásták. A felvidéki magyar értékmentőkből szerveződött Sine Metu egyesület volt az, amely az emlékmű darabjait megtalálta, restaurálta és a Nemzeti Örökség Intézetével újra elhelyezte a közösen megújított helyszínen. Ez egy sikeres kezdeményezés, ám sajnos sok helyen nem megoldott az emlékhelyek helyzete a Kárpát-medence határainkon kívül eső területein.” – vélekedik Móczár Gábor.

A főigazgató azt is elárulta: nemcsak az 1848-as forradalom tömegsírjaihoz helyeznek ki az ott nyugvók történetét elmesélő okos parcellaköveket, hanem Perczel Mór 1848-as honvédtábornok történelmi emlékhellyé vált lakhelyéhez,

a bonyhádi Perczel-kúriához és sziráki Teleki-Degenfeld kastélyhoz is hivatalos emlékoszlopokat állítanak fel.

Móczár Gábor azt is elmondta, május 21-én, Buda visszafoglalásának 175. évfordulóján (1916-ban ugyancsak ezen a napon hunyt el 98 éves korában Görgei Artúr tábornok, a honvédsereg utolsó főparancsnoka) különleges emlékhelyet avatnak az idén szintén 175 éves Fiumei úti sírkertben nyugvó 48-as hősi halottak sírhelyeinek közelében. Az emlékhellyel a forradalom ismeretlen katonái előtt is tisztelegnek majd.

Nyitókép: Az isaszegi csata. Than Mór festménye. Forrás: Wikipedia