Kinek a síremlékéhez megy ki a legtöbb külföldi turista a Fiumei úti sírkertben?

Nyitókép: Egyre több külföldi turista keresi fel a Fiumei úti sírkertet. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Nem titkolt célja a Fiumei úti sírkertet felügyelő Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI), hogy a külföldi turisták a Magyarországon töltött idő alatt a nemzeti sírkertet is meglátogassák, ahol hatszáznál is több, neves szobrászok által megálmodott síremlék látható, nem mellékesen pedig a magyar nemzet nagyjai, Kossuth Lajostól Deák Ferencig alusszák örök álmukat a hatalmas területen fekvő, parkosított sírkertben.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének igazgatója