Nem szívesen lennénk Gábor Zsazsa leendő szobra helyében

Gréczy Zsolt Facebook-oldalának egyik bejegyzéséhez – amelyben a DK-s politikus a DKTV Szubjekív legújabb műsorát promótálta – fűzött megjegyzést egy olvasója. Azt írta, érdemes lenne arról is a műsorban beszélni, hogy azok után, hogy Őrsi Gergely második kerületi polgármester „kábította” a női lakosokat azzal, hogy kikérte a véleményüket, milyen nőről nevezzenek el kereszteződéseket, parkolókat, sikátorokat, most egy hivatásos házasodóbajnok celebnek a szobrát vágná be a Mechwart térre. „Ez micsoda tempó???” – kérdezte, majd megjegyezte, egyetlen érve, hogy kifizették.