„Térdeljetek és sz…jatok le”! – Miért hallgat a morálbajnok budai elitértelmiség az elmúlt évek legnagyobb botrányáról?

Budapest II. kerülete az ország egyik leggazdagabb települése. Az itteni jövedelmek az egyik legmagasabbak az országban, és a diplomások aránya is itt az egyik legtöbb. A 2010 utáni hazai példátlan jóléti fordulat ebben a kerületben érvényesült a leginkább aminek az lett az eredménye, hogy az Orbán-kormányok által végrehajtott legfontosabb lépések (rezsicsökkentés, családok támogatása, migráció elleni fellépés, Ukrajna uniós csatlakozásának ellenzése, erőteljes kritika a brüsszeli elittel, genderelleneség, egymillió új munkahely, határon túli magyarok támogatása) pont ebben a városrészben érdekelték legkevésbé a választókat. Így lett az egykor jobboldali fellegvárból baloldali erősség.



Mára sokan mintaként tekintenek az ellenzéki oldalon a II. kerületre, mivel itt úgymond sikerült vonzó alternatívát létrehoznia a baloldalnak, ami akár országosan is példa lehet. Tény, Őrsi Gergely 2019-es megválasztása óta nem volt országos kihatású botrány a kerületben. Na most lett, nem is akármilyen! Hónapokig szándékosan titkolta a baloldali vezetésű kerület, hogy második embere egy ócska, alpári, kocsmai verekedésbe keveredett. Majd pedig orvosi kezelésre kellett vonulnia.

Ha Őrsi Gergely és csapata valóban mintaadó lenne, akkor már másnap a polgármesternek fel kellett volna szólítani lemondásra Berget, ha pedig azt a Momentumos alpolgármester nem teszi meg, akkor minden jogkörétől megkellett volna fosztania.

Ezzel szemben Őrsi és csapata némán sunyogott. Aztán kiderült, ami kiderült, és a II. kerületi polgármester ahelyett, hogy egyetlen morálisan helyes döntést meghozta volna ebben a helyzetben, inkább elment este virágot locsolni a kerületben. Persze ő is érzi, hogy most ég a ház, de legalább a tűzoltás ősi módszeréhez folyamodott. Őrsi hallgatása azért is furcsa, mivel közösségi oldalán az elmúlt években arról is hírt adott, ha egy sérült madarat találtak a kerületben, de most valamiért Berg botrányos viselkedése nem ütötte át nála az üvegplafont.



És akkor lépjünk is egy kicsit tovább. A budai baloldali-liberális értelmiség és az úgynevezett csalódott konzervatívok az elmúlt években tudatos erővel építették Őrsi imázsát. Nagyon sokan oda is álltak az MSZP-s polgármester mellé, és példaként állították az ellenzék elé, hogy így kell politizálni. Ez az úgynevezett budai értelmiség az elmúlt években, ha a Fidesz háza táján egy kistelepülési önkormányzati képviselő, egyébként teljesen helytelen módon valami elfogadhatatlant tett, akkor pont ez a réteg volt az első, aki felemelte morális mutatóújját és ordította tele a baloldali sajtót, hogy milyen elfogadhatatlan dolog ez.



Napok óta figyelem, hogy mit mond ebben a helyzetben az előbb említett budai értelmiség. Hallgatásuk bizony üvölt. Szögezzük le mégegyszer: Magyarország egyik legmódosabb önkormányzatának második embere a saját hatalmával visszaélve ocsmányul beszélt és viselkedett az állampolgárokkal! Pár hete történt, hogy Zuglóban az egyik alpolgármester megütött egy kiskorút. Rövid huzavona után Várnai László teljesen helyesen lemondott, és befejezte alpolgármesteri munkáját. Ezzel szemben a budai értelmiség és a teljes II. kerületi vezetés mélyen hallgat. De van itt még valami!



„Térdeljetek és sz…jatok le”! – mondta a momentumos üdvöske. Annak a Momentumnak a politikusáról beszélünk, amely pártot a korábban említett budai értelmiség aposztrofálta úgy, hogy ők „képviselik a fényes nyugatos jövőt és egy normális Magyarország lehetőségét”. Ha ezen a szemüvegen nézzük a mostani hallgatásukat, akkor már teljesen megértem, hogy a mostani alpári botrány után jobb, ha nem szólalnak meg. Pedig nyugodtan beszélhetnének. Követelhetnék például Berg lemondását, valamint Őrsi felelősségét is firtathatnák, mivel a polgármester számító okból mindent elkövetett, hogy ez a botrány ne kerüljön napvilágra. Azzal, hogy mindezt nem teszik egyben legitimást is adnak ennek az alpári viselkedésnek.

Berg botrányával nemcsak Őrsi kapott egy súlyos sebet, hanem a budai értelmiség is lejáratta magát.

Itt lett volna az alkalom, hogy megmutassák: a balliberális oldalon igenis van következménye az alpári botrányoknak. Hát megmutatták: továbbra is következmények nélkül tehetik-vehetik a dolgokat, és még a súlyos cselekedetnek nincsen semmilyen következménye. Csak egy percre képzeljük el, mi történt volna, akkor ha Magyarország legkisebb településen úgy viselkedett volna egy fideszes önkormányzati képviselő, mint tette azt Berg? A teljes budai liberális értelmiség, a baloldali médiumok és a baloldali politikusok 5 percenként szólítanák fel az illetőt a lemondásra (egyébként teljesen helyesen). Bár ez az elit azt gondolja, tetteiknek nem lesznek következményeik, de idővel bizony nagyot kell majd csalódniuk.

Nyitókép: Mandiner/Facebook