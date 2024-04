Az isaszegi csatában elhunyt honvédek voltak a 175 éves Fiumei úti sírkert első híres halottjai

Ha nem tévedek, Deák Ferenc búcsúztatása volt a következő nagy esemény a temető életében.

Amikor 1876 januárjában elhunyt a haza bölcse, Deák Ferenc, nem volt kérdés, hogy ebben a temetőben lesz a végső nyughelye, és az sem, hogy tízezrek vesznek majd búcsút tőle. Az ő, ma is látható mauzóleuma végül 1887-ben készült el. Két évvel korábban,

1885-ben nyilvánították a dísztemetővé a területet, így a köztemetői funkciója háttérbe szorult.

1894-ben Deák után Kossuth Lajostól is itt vett végső búcsút az ország. A jeles államférfi első nyughelye máshol volt, a Kasselik-család ma látható kriptájának a helyén, csak később, a mauzóleum elkészülte után, 1909-ben került Kossuth a végső nyughelyére. A neki emelt mauzóleum pontosan tíz centivel magasabb, mint Deáké, de ennek is megvan az oka. A legtöbben ugyanis úgy vélekedtek, Kossuthra holtában is nem lenézni, hanem felnézni kell…