Miért szoktunk le Jókai Mórról, aki az olvasóit is felzaklatta, amikor egy 55 évvel fiatalabb nőt vett el feleségül?

Jókai Mór egykoron a legolvasottabb írók közé tartozott itthon, mára viszont mintha leszoktunk volna róla. Ön szerint miért?

A hatvanas-hetvenes években még fontos eleme volt a műveltségnek a klasszikusok ismerete, így Jókai olvasása is – mondja Hansági Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem irodalomtudományi doktori iskolájának tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. – A német egyesülés után empirikus kutatások is igazolták, hogy a demokráciában hamarabb fordultak el a klasszikusoktól, a diktatúrában az emberek sokkal több „magasirodalmat” olvastak, főleg mert nem volt más, és persze ez egyfajta szabadságfaktort is jelentett. A rendszerváltás környékén a művelődés szerkezete nagyon megváltozott. Megjelentek a könyvesboltok polcain a populáris regények és főleg korlátlanul hozzáférhetővé váltak a külföldi közönségfilmek,

kinyílt a kulturális piac, ez utóbbi pedig az olvasást általában is rosszul érintette. Az általános műveltség átalakulása sem a nagy íróknak kedvezett.

A huszadik század első felében, aki leérettségizett, tudott latinul, németül, franciául, ismerte a Bibliát, az antik auktorokat. Jókai fókuszált figyelmet igényel, ebből pedig egyre kevesebb van… Pedig a klasszikus regényekhez gyakorlott olvasó kell.

Laborfalvi Róza és Jókai Mór fiatalon. Forrás: Wikipedia

Mi volt Jókai titka?

Jókai teremtette meg a modern magyar regényt és novellát: ez egyszerre jelentett új témákat, formákat, de talán ennél is fontosabb, hogy újfajta nyelvet. Az elődökhöz – Jósika Miklóshoz vagy Vas Gerebenhez képest – más minőséget hozott. Számos olyan, kifejezetten modern társadalmi kérdést tematizált – a nők gazdaságban, politikában betöltött szerepétől a tömegmédia valóságkreáló hatásáig –, és sok olyan, akkoriban formabontó elbeszélési módot próbált ki, amelyek a következő írógenerációt, Bródy Sándort, Gárdonyi Gézát, Justh Zsigmondot, Herczeg Ferencet, Mikszáth Kálmánt, Krúdy Gyulát vagy Csáth Gézát és Márai Sándort is inspirálták. Szerintem