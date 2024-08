Eladó a villa, ahol Krúdy Gyula szerelembe esett a szeretője 16 éves lányával

Nyitókép: Várady-Rózsa Zsuzsanna és a híres író, Krúdy Gyula. Az utóbbi kép 1913-ban készült. Fotó: Arcanum/Siófoki Hírek/Színházi Élet.

Érdekes hirdetésre bukkant a Mandiner az ingatlan.com oldalán: 480 millió forintért árulják azt a 9 szobás villaépületet Siófokon, amelyet csak Krúdy-villaként emleget mindenki, hiszen a híres író 1914-től 1919-ig minden nyáron az emeleten található egyik szobában időzött a balatoni nyaralása idején, s nem mellékesen itt ismerte meg a második feleségét, az akkor 16 éves Várady-Rózsa Zsuzsannát. Krúdy Gyula szenvedélyesen szerette a Balatont, rendszeresen megfordult Balatonfüreden, Tihanyban és Siófokon nyaralt éveken át, az akkor Ellinger-villaként ismert panzióban, amelynek Várady Gyula volt a bérlője.

A női nem nagy hódolójaként ismert Krúdy Siófokon sem hazudtolta meg magát, hiszen a panziós feleségéhez hamar gyengéd szálak fűzték, ráadásul ekkor még Spiegler Bella volt a felesége, aki három gyermeket szült a kicsapongó írónak.

Krúdy a siófoki panzióban aztán 1915-ben felfigyelt a szeretője lányára is, az akkor 16 éves Zsuzsannára, aki 21 évvel volt fiatalabb nála. A nagy beszélgetésekből aztán szerelem lett, Krúdy pedig múzsájaként tekintett a fiatal lányra. Nem nyári kaland lett, olyannyira, hogy 1919-ben a Várady-család neheztelése ellenére Zsuzsannát Budapestre vitte, előbb elvált a feleségétől, majd nőül vette a lányt. Nem sokkal később meg is született a kislányuk, Krúdy Zsuzsa.

A villa, ahol Krúdy Gyula 1915-ben szerelmes lett. 480 millióért kínálják a siófoki épületet.

Fotó: Openhouse

Krúdy Gyula a fiatal felesége mellett is tovább élte a bohémek életét, az alkohollal is problémái akadtak, eladósodott, ráadásul betegségek gyötörték. A felesége nem hagyta el, ám egy, a lányának írt levélből, amely néhány éve bukkant fel egy árverésen, megírta, micsoda kínokat kellett kiállnia a hűtlen Krúdy mellett. A levelet 1932-ben, egy évvel Krúdy halála előtt írta, amikor is Óbudán éltek. Az asszonynak ekkor már szeretője volt, egy mérnökember, és nem egyszer nála aludt a feszültségek miatt. A következőt írta a 13 éves lányának: