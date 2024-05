Az épülő ház teteje nyúljon bele Nagy-Magyarország egébe: eladó Herczeg Ferenc kisorsolt villája

A kép jobb oldalán az Új Idők két kisorsolt villája a még ritkán lakott Rózsadombon 1932-ben.

Fotó: Arcanum/Új Idők

Az emberek hitték is meg nem is a hírt, ám a következő évben kisorsolták az első villát, amely az akkor még gyéren lakott Rózsadombon épült fel. Herczeg Ferenc, a lap főszerkesztője is ott volt, mikor az első kapavágást megejtették az építkezésen és a következő szavakkal indította útjára az építkezést:

A magyar irodalom virulására, a magyar nép hasznára, azzal a kívánsággal, hogy az épülő ház teteje nyúljon bele Nagy-Magyarország egébe!”

– mondta Herczeg Ferenc.

A beszédet nagy taps fogadta és nem okozott meglepetést, hiszen Herczeg a Magyar Revíziós Liga elnökeként minden lehetőséget megragadott, hogy a gyászos trianoni békeszerződés ellen tiltakozzon. Az első villát, amely Jókai Mór nevét viselte, 1931 őszén sorsolták ki az Új Idők előfizetői között és egy szegény tanyasi tanítónő, a szentesi Vass Eszter nyerte meg, aki a 77 éves beteg édesanyját ápolta hosszú ideje.