„Ruszin-Szendi Romulusz pont olyan, mint a főnöke: egy pojáca” – újabb gyomrost kapott Magyar Péter alapembere (VIDEÓ)

„Milyen katona az olyan, aki leszivatja a zsírját? Zárva volt az edzőterem folyamatosan”– tette fel a kérdést legújabb bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Ruszin-Szendi Romulusz, egykori vezérkari főnök nagy port kavart ügye kapcsán.

A fideszes politikus ezután azzal folytatta, hogy Ruszin-Szendi az elsőszámú katona volt, így

az a kérdés is felmerül hogy milyen példát mutat.

Menczer véleménye szerint ez „önmagában hihetetlen és felfoghatatlan”.

Majd rátért „a szerény, egymilliárdos villa-ügyre” is, – amiben aztán volt minden: szivarszoba, szauna, jakuzzi, óriástükör a francia ágy fölött – kapcsán megjegyezte, hogy „zsírleszívó tábornok az apróért is lehajolt, mert közpénzen megvetette még a fürdőgatyáját és a fürdőköpenyét is magának és a feleségének is”.

Menczer Tamás végül leszögezte, „Ruszin-Szendi Romulusz pont olyan, mint a főnöke. Egy pojáca”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

