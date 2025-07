A Tisza Párt vezető politikusairól derült ki: úgy költik az állam pénzét, mintha nem lenne holnap

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz bizonyítottan elkövette azokat a korrupcióval azonosított cselekményeket, amelyek során az állam pénzét a saját maguk, családjuk, vagy ismerősi körüknek juttatták, noha ők és támogatóik előszeretettel vádolják a kormányt rendszeresen azzal, hogy „minden pénzt elloptak.” A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) jelentései rámutatnak: ezekben az ügyekben valójában a Tisza Pártnak a saját háza táján kellene rendet tennie, mivel vezető politikusairól – Magyar Péterről és Ruszin-Szendi Romulusztról – kiderült, felelőtlenül gazdálkodtak az állam pénzével.

Mint ismert, Magyar Péter több állami cég vezetői pozícióját is betöltötte az elmúlt években, mielőtt a kormány ellen fordult volna. Sőt, pálfordulásának pont az volt az oka, hogy el kellett búcsúznia az állami cégekben betöltött vezetői és felügyelőbizottsági pozícióitól részben azért is, mert fény derült több olyan esetre is, amely megkérdőjelezte alkalmasságát a feladatai ellátására.

Az első ilyen ügy tavaly ősszel látott napvilágot, amikor kiderült, valójában mi szerepel abban a KEHI-jelentésben, amiről Magyar a színre lépésekor még azt állította, a vizsgálatot csak azért folytatták le, hogy nyomást gyakoroljon rá a Fidesz a házassága rendezése érdekében.

A KEHI tanácsadó tevékenységet folytatott a Diákhitel Központ Zrt. működése és gazdálkodása tárgyában. „A Diákhitel Központ Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban nyomozás indult, melyben a tanácsadó tevékenységről készült vélemény és a kapcsolódó szerződések a nyomozó hatóság rendelkezésére állnak” – közölte akkor a hivatal. Noha Magyar azt állította korábban, hogy a vizsgálat nem tett megállapítást, a valóságban súlyos szabálytalanságra derült fény. Korábban írtuk,

a KEHI összesen 52 darab, 2018 és 2020 közötti, összesen 1,4 milliárd forint értékű szerződést vizsgált meg részletesen. A vizsgálat szerint több esetben nem volt valós verseny, vagy éppen túlárazás történt Amikor például a First Voice Kft. elnyerte a 12,1 millió forintos, kérdőíves kutatásról szóló megbízást, egy olyan fordítóirodát is felkértek ajánlattételre, amely nem is tett ajánlatot (mivel vélhetően nem is tudta volna elvégezni a feladatot).