Magyar Péter ügyvédje megfejtette: ennek a rendszernek vége (VIDEÓ)

„A kormányzási hibák, az erkölcstelenség eredményezte azt, hogy mára ez összeomlott. Szóval ennek a rendszernek vége” – bizonygatta Bárándy Péter ügyvéd a KlikkTV műsorában. A baloldalhoz köthető ügyvéd a kormány összeomlásával kapcsolatos felvetését azzal magyarázta, szerint „az a harácsolás, ami zajlott az elmúlt tizenöt évben, a társadalomból kiváltott egy igényt az igazságtétel iránt”.
Bárándy Péter ugyanakkor Magyar Péter elszámoltatással kapcsolatos ígéretét is megkérdőjelezi. Rámutatott:
Magyar Péter húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatot ígért, amit nem egészen ért, mert a jogszabály csak 5 plusz 1 évet tesz lehetővé.
„A húsz éves időtartam a büntető igazságszolgáltatás esetén értelmezhető, ahol egy-egy vagyon elleni, korrupciós bűncselekmény esetén nagyon hosszú az elévülési idő” – emelte ki az ügyvéd.
Ismert, Bárándy Péter korábban aktívan részt vett a bukott baloldal országlásában, 2002 és 2004 között ugyanis a Medgyessy Péter által vezetett MSZP-SZDSZ kormány igazságügyminisztere volt. Újabban pedig Bárándy Magyar Péter ügyvédjeként tevékenykedik.
De a jogász-politikussal kapcsolatban olvasóink számára emlékezetes az is, hogy 2021-ben a botrányos kijelentéseivel újra a figyelem középpontjába került Fleck Zoltánnal együtt tett közzé röpiratot, melyben a szerzők amellett érveltek, hogy amennyiben a baloldal hatalomra jut 2022-ben, akkor akár feles többséggel is ki kell mondani az Alaptörvény semmisségét.