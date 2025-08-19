Ft
Medgyessy Péter Bárándy Péter Fleck Zoltán Magyar Péter

Magyar Péter ügyvédje megfejtette: ennek a rendszernek vége (VIDEÓ)

2025. augusztus 19. 17:11

Emlékezetes: Bárándy Péter a bukott baloldal országlásában aktívan is részt vett.

2025. augusztus 19. 17:11
null

„A kormányzási hibák, az erkölcstelenség eredményezte azt, hogy mára ez összeomlott. Szóval ennek a rendszernek vége” – bizonygatta Bárándy Péter ügyvéd a KlikkTV műsorában. A baloldalhoz köthető ügyvéd a kormány összeomlásával kapcsolatos felvetését azzal magyarázta, szerint „az a harácsolás, ami zajlott az elmúlt tizenöt évben, a társadalomból kiváltott egy igényt az igazságtétel iránt”. 

Bárándy Péter ugyanakkor Magyar Péter elszámoltatással kapcsolatos ígéretét is megkérdőjelezi. Rámutatott:

Magyar Péter húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatot ígért, amit nem egészen ért, mert a jogszabály csak 5 plusz 1 évet tesz lehetővé. 

„A húsz éves időtartam a büntető igazságszolgáltatás esetén értelmezhető, ahol egy-egy vagyon elleni, korrupciós bűncselekmény esetén nagyon hosszú az elévülési idő” – emelte ki az ügyvéd.

Ismert, Bárándy Péter korábban aktívan részt vett a bukott baloldal országlásában, 2002 és 2004 között ugyanis a Medgyessy Péter által vezetett MSZP-SZDSZ kormány igazságügyminisztere volt. Újabban pedig Bárándy Magyar Péter ügyvédjeként tevékenykedik.

De a jogász-politikussal kapcsolatban olvasóink számára emlékezetes az is, hogy 2021-ben a botrányos kijelentéseivel újra a figyelem középpontjába került Fleck Zoltánnal együtt tett közzé röpiratot, melyben a szerzők amellett érveltek, hogy amennyiben a baloldal hatalomra jut 2022-ben, akkor akár feles többséggel is ki kell mondani az Alaptörvény semmisségét.

 

A teljes beszélgetést Bárándyval ITT tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó (YouTube/KlikkTV)
 

counter-revolution
2025. augusztus 19. 18:54
Izraelben lenne a helye ennek is.
belesmalac
2025. augusztus 19. 18:54
belesmalac titi77 2025. augusztus 19. 18:53 A nemzetkifosztó beles malac gazdád 20 TEKetlennel se mer már magyarok közzé menni csak magtáras buliba 15 válogatott paraszttal !:DDDD
Türelem
2025. augusztus 19. 18:53
Péter! A Belgrád-rakparti ingatlan bizniszeiddel ugye minden rendben van.....na hagyj támadási felületet.....
belesmalac
2025. augusztus 19. 18:51
Hisztis ciganypincsi visítás 3....2....1!:DDDDDDDDDDDDDDDDD
