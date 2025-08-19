Magyar Péter ügyvédje megfejtette: ennek a rendszernek vége (VIDEÓ)

„A kormányzási hibák, az erkölcstelenség eredményezte azt, hogy mára ez összeomlott. Szóval ennek a rendszernek vége” – bizonygatta Bárándy Péter ügyvéd a KlikkTV műsorában. A baloldalhoz köthető ügyvéd a kormány összeomlásával kapcsolatos felvetését azzal magyarázta, szerint „az a harácsolás, ami zajlott az elmúlt tizenöt évben, a társadalomból kiváltott egy igényt az igazságtétel iránt”.

Bárándy Péter ugyanakkor Magyar Péter elszámoltatással kapcsolatos ígéretét is megkérdőjelezi. Rámutatott:

Magyar Péter húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatot ígért, amit nem egészen ért, mert a jogszabály csak 5 plusz 1 évet tesz lehetővé.

„A húsz éves időtartam a büntető igazságszolgáltatás esetén értelmezhető, ahol egy-egy vagyon elleni, korrupciós bűncselekmény esetén nagyon hosszú az elévülési idő” – emelte ki az ügyvéd.