„Mit szerethet hát rajtam? A lelkemet!” Jókai Mór és Nagy Bella házassága

1898-ban a Pesti Hírlap írta meg, hogy egy fiatal színi akadémista, nevezetesen Nagy Bella debütál a Kisfaludy színházban, az Otthon című darabban. Az akkor 19 éves lány a színház kapcsán ismerkedett meg Jókaival. A 73 éves író pártfogásába vette Nagy Bellát, imponált számára a kezdő színésznő rajongása, s így jellemezte később egy baráti levélben:

„A külső megjelenés minden előnye egyesült benne a szellemi tehetségekkel.”

1899 nyarán így írt Nagy Belláról a Budapesti Napló: „Nagy Bella magas, erőteljes, szép barna lány. A szeme fekete, haja hullámosan veszi körül érdekes arcát. Akik ismerik, azt mondják, hogy végtelenül kedves modorú, okos nő. Mindenesetre nemes kvalitásai vannak a lelkének, ha az ősz költőkirály lelkében meg tudta pendíteni a rokonhúrokat.”

Nagy Bella jegygyűrűje, amelyet Jókai Mórtól kapott. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

Aztán általános meglepetésre 1899 szeptemberében Jókai Mór feleségül vette Bellát. Az esküvő a Gyár utcai anyakönyvi hivatalban volt, zárt ajtók mögött; Jókai családjából senki, Nagy Bella részéről pedig csak az édesanya vett részt a polgári esküvőn. Utána a Keleti pályaudvarnál ebédeltek, majd Bécsbe utaztak, később pedig Szicíliában pihentek. Várható volt,