Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vita Laborfalvi Róza házasság Jókai Mór

„Mit szerethet hát rajtam? A lelkemet!” Jókai Mór és Nagy Bella házassága

2025. október 25. 15:03

Jókai Mór méltatlan gúny céltáblája lett, amiért idős korában elvette feleségül a nála csaknem 55 évvel fiatalabb Nagy Bellát. Az pedig, hogy vagyonát is ráhagyta, hosszú családi perpatvart hozott magával.

2025. október 25. 15:03
null
Sal Endre
Sal Endre

1898-ban a Pesti Hírlap írta meg, hogy egy fiatal színi akadémista, nevezetesen Nagy Bella debütál a Kisfaludy színházban, az Otthon című darabban. Az akkor 19 éves lány a színház kapcsán ismerkedett meg Jókaival. A 73 éves író pártfogásába vette Nagy Bellát, imponált számára a kezdő színésznő rajongása, s így jellemezte később egy baráti levélben: 

„A külső megjelenés minden előnye egyesült benne a szellemi tehetségekkel.” 

1899 nyarán így írt Nagy Belláról a Budapesti Napló: „Nagy Bella magas, erőteljes, szép barna lány. A szeme fekete, haja hullámosan veszi körül érdekes arcát. Akik ismerik, azt mondják, hogy végtelenül kedves modorú, okos nő. Mindenesetre nemes kvalitásai vannak a lelkének, ha az ősz költőkirály lelkében meg tudta pendíteni a rokonhúrokat.” 

Nagy Bella jegygyűrűje, amelyet Jókai Mórtól kapott. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

Aztán általános meglepetésre 1899 szeptemberében Jókai Mór feleségül vette Bellát. Az esküvő a Gyár utcai anyakönyvi hivatalban volt, zárt ajtók mögött; Jókai családjából senki, Nagy Bella részéről pedig csak az édesanya vett részt a polgári esküvőn. Utána a Keleti pályaudvarnál ebédeltek, majd Bécsbe utaztak, később pedig Szicíliában pihentek. Várható volt, 

Jókai családja idegenkedve fogadta a házasságot, amelynek hangot is adtak, 

és a közvélemény egy része is gúnyos megjegyzésekkel illette Jókait azért, mert egy több mint 54 évvel fiatalabb nőt vett feleségül. A Borsszem Jankó című élclap elvetette a sulykot, mikor Nagy Bella izraelita származására utalva a következőt írta a friss házasság másnapján: „Első műve A zsidó fiú volt. Várhatjuk a folytatást, ha a mór megteszi kötelességét.”

JÓKAI, A LEGMAGYARABB ÍRÓ |Jókai és a csillagászat

 Jókai, a legmagyarabb író. Ő mesélt a legszebben hazáról, szerelemről, szabadságról, hitről – mindenről, amiről az emberi élet valójában szól. Regényei és írásai szórakoztattak, építették a nemzeti öntudatot, erősítették a hazaszeretetet. Jókai, a legmagyarabb író címmel készített videósorozatot a Kertész Imre Intézet, így tisztelegve a kétszáz éve született írófejedelem előtt. Jókai és a csillagászat című epizódból egyebek között kiderül, mi köze az író Láthatatlan csillag című novellájának a kor egyik legnagyobb csillagászati felfedezéséhez, valamint, hogy Jókainak mikor jutott ideje a csillagokat pásztázni.

Jókai megvédte magát, 1901-ben például a következőt nyilatkozta a Pesti Hírlapnak: „Ha ellenem akarnak tenni, itt vagyok, elmegyek bárhová, szembeszállok bárkivel, de így támadni rám azáltal, hogy annak okoznak kellemetlenséget, aki nekem egyetlenem, aki mindenem, aki a boldogságom, az életem, ez kétségbe ejt” – fogalmazott a célkeresztbe állított idős író, aki azt is elárulta, szerinte miért szeretheti őt a nála sokkal fiatalabb lány: 

„Öreg vagyok: a testi alakomon nincs mit szeretni. 

Gazdag nem vagyok, a munkám után élek. Nincs előkelő rangom, fényes hivatalom, hogy magas társaságok dicsőségébe bevezethessem. Ellenben az eddigi társaságomnak a teljes gyűlöletét viszem számára vőlegényi ajándékul. Mit szerethet hát rajtam? A lelkemet!”

Jókai Mór és Nagy Bella, annak családjával. A kép 1901-1902 körül készült. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Jókai családjából különösen a nevelt lánya, Jókai Berta ellenezte hangosan a házasságot. 1901 novemberében aztán odáig fajult a vita, hogy Berta, mikor kiment a Kerepesi temetőbe Laborfalvi Róza sírjához, és meglátta Nagy Bella koszorúját, olyat tett, amelyből rendőrségi ügy lett. Így mesélt róla a kihallgatása során: „A koszorú szalagjának láttára oly mély felindulás és keserűség fogott el, hogy a következményekkel nem gondolva, a koszorú szalagját, mellyel szeretett anyám emlékét láttam sértve, el akartam távolítani azzal a szándékkal, hogy a szalagot visszaküldjem a mai Jókainénak.” A koszorú szalagján ugyanis csak ennyi állt: 

„Jókai Mórné, Laborfalvi Rózának.” 

A szalagot letépték, Jókai Mór pedig panaszt tett a VIII. kerületi rendőrkapitányságon a nevelt lánya ellen, amit később visszavont. A kapcsolatuk viszont megromlott, főleg, hogy Jókai a végrendeletében Nagy Bellát jelölte meg az örökösének. 

 

1904-ben aztán az írófejedelem örökre elaludt a lakásán. A halála felzaklatta Budapestet. „A gyászlobogókkal díszített halottas ház előtt ezer és ezer ember fordult meg, hosszasan nézegetve a második emelet ablakait, amelyek mögött a költőkirály lakott, és utolsó óráit töltötte” – írt az Alkotmány című lap. A temetésen, amelyet a Kerepesi úti temetőben rendeztek, a ravatalozóban Nagy Bella a koporsó bal oldalán foglalt helyet, Jókai családja pedig a jobb oldalon ült. 

Az író öröksége és írói jogdíja miatt aztán méltatlan pereskedés vette kezdetét, amelyet a lapok is tálaltak. 

A marakodás közben pedig Az Újság joggal vetette fel 1908-ban, hogy bár négy éve eltemették, még nincs síremléke Jókainak: „A nemzet fukar volt eddig a költő emlékével szemben. Bezárta szívét, ki nem nyitotta erszényét.” Utalt a lap arra, hogy bár közakadozást indítottak, nem gyűlt össze elég pénz a síremlékre. 

Jókait sok támadás érte azért, mert a nála jóval fiatalabb színésznőt vette el feleségül. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

1910-ben aztán elterjedt, hogy Nagy Bella az anyagi gondjai miatt el akarja adni Jókai hagyatékát. A lapoknak is nyilatkozott, Az Újságnak például a következőt mondta: 

„Legjobban örülnék, ha olyan anyagi viszonyok között volnék, hogy a hagyatékot odaajándékozhatnám a nemzetnek, 

de hát a magyar kultúrviszonyok, fájdalom, olyanok, hogy egy magyar író özvegye még sokáig vagy sohasem lesz olyan anyagi viszonyok között, hogy ilyen nagy áldozatot hozzon.” Mint elmondta, itthon akarja eladni a hagyatékot, mert nem akar az emberek szemében utólag hazafiatalanná válni. Két külföldi műkereskedőtől is ajánlatot kapott, de nem tárgyalt velük.

Jókai Mór Nagy Bella és a fiatal lány családja. A kép egy nizzai nyaraláson készült. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

A következő évben jelent meg az újságokban, hogy Nagy Bella megvételre ajánlotta Jókai író hagyatékát a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Értékes festményeket, szobrokat, leveleket és még a csigagyűjteményét is. Végül életjáradékban állapodtak meg. Aztán Nagy Bella hosszú időre eltűnt a lapokból. Nem házasodott újra, az ügyvédként dolgozó öccsével lakott egy lakásban. 1934-ben is csak azért került be az újságokba, 

mert amíg nyaralni voltak, valaki betört a lakásába, és Jókai-relikviákat lopott el. 

1939-ben aztán az özvegy Jókai angol nyelvű műveinek kiadása miatt Londonba utazott. Soha többé nem tért haza… Miután Magyarország hadba lépett Angliával, itthon célkeresztbe került a zsidó származású Nagy Bella is. Olyannyira, hogy felvetődött, fosszák meg Jókai jogdíjaitól, sőt, a magyar állampolgárágától is, mivel ellenséges országba disszidált. Jókai Mór időskori szerelme végül 1947 januárjában, 63 éves korában hunyt el Londonban.

Nyitókép: Nagy Bella és Jókai Mór már házaspárként. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

Következik: Jókai a református.

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!