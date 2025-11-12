„Eleinte elhitettem magammal, hogy Marcikám csak Angliában van, azért nincs itthon” – tíz éve ment el Fülöp Márton

Éppen tíz éve, 2015. november 12-én hunyt el a magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Fülöp Márton. A kiváló sportolónál, aki pályafutása során a Coventryben, a Sunderlandben, a Leicesterben, a Manchester Cityben és az Ipswich Townban is védett, 2013 júniusában diagnosztizáltak egy ritka, rosszindulatú rákbetegséget, s bár a műtétek és a sugárkezelések után egy ideig úgy tűnt, rendbe jön, később újabb daganatot találtak nála. Megviselt szervezete végül 32 éves korában adta fel a küzdelmet – éppen aznap, amikor a norvégiai Eb-pótselejtezőn Kleinheisler László góljával emlékezetes, 1–0-s győzelmet aratott a válogatott, amely így később az Európa-bajnokságra is kijutott. Mindenki Fülöp Marcija ekkor már odafentről segítette társait.

A válogatott tagjai és a magyar szurkolók emlékeznek a három nappal korábban elhunyt Fülöp Mártonra a norvégok elleni pótselejtező visszavágóján – ezen a meccsen jutottunk ki az Eb-re 2015-ben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Édesanyja tíz éve mindennap hazavárja Fülöp Mártont

A szomorú évforduló apropóján a Nemzeti Sport szívszorító interjút készített Fülöp Márton szüleivel. Édesanyja, Fülöpné Benjamin Gabriella úgy fogalmazott, hiába telt el egy évtized, a helyzet nemhogy jobb lenne,