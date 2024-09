Nyomorgott és koldult a halála előtt Görgei Artúr lánya

Nyitókép: Görgei Artúr hadvezér és a lánya, Berta. Fotó: Wikipedia/Arcanum/Fotóművészet.

A világosi fegyverletétel miatt sokáig gyűlölt, később rehabilitált Görgei Artúr 1850-ben a klagenfurti száműzetését töltötte, amikor a felesége, Adéle Aubouin világra hozta első gyermekét, a kis Bertát (Görgei fia, Kornél öt évvel később született). Az osztrák titkosrendőrség által megfigyelt egykori magyar hadügyminiszter a nagy tétlenségben örömmel hallgatta kislánya zongorajátékát, főleg ha Chopin keringőjét játszotta Berta. 1867-ben a kiegyezés után aztán elhagyhatta a családjával Ausztriát.

A szőke és módfelett csinos Görgei-lány az újságok szerint a „hetvenes évek leghódítóbb báli szépsége” lett,

de ekkor már férjnél volt, mivel 1867-ben, 17 évesen hozzá ment Bohus János, Arad megye főispánjának fiához. A sors fintora, hogy Bohus János annak a világosi kastélynak volt a tulajdonosa, ahol 1849 augusztusában aláírták a magyarok számára gyászos fegyverletételt.

Görgey Berta kisgyerekként, és édesanyja, akit elhagyott a híres hadvezér. Fotó: Wikipedia

Görgei Artúr barátságot ápolt a férfival így azt is pártolta, hogy Berta nevű lánya ifjabb Bohus Jánoshoz menjen feleségül. A kapcsolatból két lány született, Elma és Margit. Az egykori hadvezér közben magára hagyta a száműzetésben mindvégig mellette kitartó feleségét, mindez pedig mély sebet ejtett Berta lelkében is. A kapcsolatuk megromlott, főleg, hogy Berta közben elvált Bohustól és Bubna Ferenccel kötötte össze az életét. Egy ideig Londonban is éltek, mivel a férfi az Adria hajózási társaságban töltött be magas pozíciót.

Apa és lánya kapcsolata nem javult, ennek jele, hogy Görgei Artúr már 1892-ben végrendeletet írt, amelyben egyetlen fillért sem hagyott a lányára és a fiára.

Egyetlen örökösének az öccse feleségét, Dedinszky Arankát jelölte meg. A 18 évvel fiatalabb asszonnyal viszonya volt Görgeinek, Aranka volt az, aki idős korában ápolta és az ő visegrádi villájában lakott a megfáradt hadvezér. Görgei Berta soha nem békélt meg az apja fura viszonyával.

A világosi Bohus-kastély, ahol 1849 augusztusában aláírták a magyar nemzeti számára gyászos fegyverletételt. Fotó: Wikipedia

Görgei Berta élete aztán 1905-ben, a második férje halála után kapott végképp léket. A férfi után nem maradt vagyon, apjával nem tartotta a kapcsolatot, így egy osztrák településen, Gumpoldskirchenben élt egyre szűkösebb körülmények között. 1916-ban aztán 98 évesen meghalt Görgei Artúr, akit ekkor már régen nem árulóként, hanem korszakos hadvezérként könyvelt el a világ. Berta a korábbi jómódú élet után nehezen vette tudomásul a nélkülözést. Ekkor még szakácsnőt tartott, ám 1926-ban odáig jutott, hogy az apja hazafias tetteire hivatkozva levelet írt az Amerikában élő, egykori szabadságharcos leszármazottaknak és anyagi támogatást kért:

„Ékszereimet, ruháimat, fehérneműmet utóbbi időben el kellett adnom, hogy éhen ne haljak. (…) Legyenek irgalmasok és segítsenek rajtam, ne keljen nyomorultan tönkre mennem!”

– szólt a drámai felhívás. A levélnek nem volt hatása, két évvel később pedig a kor neves írója, Herczeg Ferenc írt Görgey Berta hányattatásairól. Herczeget Berta egyik ismerőse kereste meg, hogy segítsen az asszonyon. „A magyar társadalom ne hagyja veszni Görgey Artúr leányát!”– állt a levélben, amelynek írója szerint félő, hogy a sok koldulás tönkre teszi a már idős asszony egészségét.