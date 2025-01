A dédunoka szerint Molnár Ferenc egy zseni volt, aki az írást a család elé helyezte

Emlékszem, mikor kiskoromban hegedülni akartam, a szüleim pedig a zongorát pártolták, mert valóban elég fájdalmas hallgatni egy kezdő nyikorgását a lakásban, a nagymama mellém állt, a hegedűt is megvette.

Azt is neki köszönhetjük, hogy Molnár Ferenc jogdíjaiból két nyaralót is vett Balatonszepezden, az egyiket nekünk, Lukinoknak építette. Sokszor átmentünk hozzá, vagy a mi nyaralónk kapujából láttuk, hogy kiket fogad. Déry Tibor, Bibó István és családja, Illyés, Borsos Miklós, Gyapay Gábor, Fischer Annie, a pesti művészek, értelmiségiek jelentős része megfordult nála, akik hozzánk is benéztek a szüleim miatt. Ami fájó, hogy Márta nagymamám korai halála után az összes irata és levelezései megsemmisültek, pedig ezekből sok titokra választ kaphattunk volna. Ugyanakkor őrzünk tőle szép emlékeket, sok fotót abból a korból, óvjuk a szellemiségét, és hozzám került két szép szekrénye is. Emellett fennmaradt Molnár Ferenc két nagy kitüntetése, a francia becsületrend és Ferenc József-érdemrendje is. Egyébként érdekes, hogy Molnár harmadik felesége, Darvas Lili is úgy tekintett ránk, mint az unokáira.