Szakértő: „Egy szülő nem arra vágyik, hogy azt nézze, miként épül le a gyermeke a drogtól”

Vezet a marihuána

Mint ismert: hazánkban a legelterjedtebb illegális szer továbbra is a marihuána, ez az európai trendekkel is egybeesik. Az elmúlt években azonban egy másik, jóval veszélyesebb szer, az úgynevezett „kristály” – egy új pszichoaktív dizájnerdrog – is komoly problémát okozott, különösen a társadalmi hátrányokkal sújtott szegregátumokban. Ennek oka, hogy ezeken a területeken jellemző az aluliskolázottság és a munkanélküliség, vagy lakhatási nehézségekkel küzdenek az emberek.

Majzik Balázs lapunknak kifejtette:

az itt élők körében nem szórakozási célból történik a szerhasználat, hanem leginkább a valóság elől való menekülésként.

„Más a motiváció: míg egy középosztálybeli fiatal hétvégi szórakozás közben fogyaszt extasy tablettát, addig ezekben a közegben a kilátástalanság, a reménytelenség viszi rá a fiatalokat a szerhasználatra. És az is igaz, hogy sajnos sokszor olcsóbb, mint az alkohol” – emelte ki, hozzátéve, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét-programja például ezen a területen próbál segítséget nyújtani.

Kiszámíthatatlan hatások

A dizájner drogok kiszámíthatatlansága különösen aggasztó. Majzik példaként említette a HHC-tartalmú gumicukor esetét, amelyből tavaly többen is rosszul lettek. „Nem lehet tudni, milyen anyag van benne, és milyen hatást vált ki. Az egyik adag ilyen, a másik olyan, és az ember sokszor nincs is tisztában a saját egészségi vagy lelki állapotával – emiatt is különösen veszélyesek ezek a szerek” – árulta el.

A szakember szerint ugyanakkor a legális, de egészségre ártalmas szerekre – mint az alkohol, a dohány, vagy az energiaitalok – szintén figyelmet kell fordítani.

Ugyanis ezek is nagyon gyakoriak a fiatalok körében, és hosszú távon komoly népegészségügyi problémákat okoznak.

Majzik Balázs a prevenció különböző szintjeit is ismertette lapunkkal. Mint mondta: az általános prevenció célja a lakosság széles körének elérése egészséges életmódot ösztönző üzenetekkel; a célzott prevenció bizonyos csoportokra – például dohányosokra – irányul; a javallott prevenció pedig olyan esetekben alkalmazandó, amikor már valamilyen probléma fennáll – például az elterelés intézményének keretében.

A családot is sújtja

A nemzetközi statisztikákat tekintve Majzik elmondta,

hogy az európai országokban körülbelül 275 millió ember próbált már ki valamilyen tiltott szert.

A 16 éves, iskoláskorú fiatalokat vizsgáló ESPAD-kutatás szerint Magyarországon az életprevalencia (azaz „kipróbálták már valaha”) értéke a marihuána esetén 14,8 százalék, ami nem tér el jelentősen az európai átlagtól. A szakember szerint azonban létezik egy látens drogpiac is, amelynek fogyasztási mintázatai rejtettek maradnak. „A kristály például már 7–9 százalékos előfordulási arányt mutat ebben a korosztályban, de a szegregátumokban ez a szám sokkal magasabb lehet” – jegyezte meg Majzik Balázs.

Végezetül a szakember arra figyelmeztetett, hogy a drogprobléma nem csak az egyént, hanem az egész családot sújtja.

Egy szenvedélybeteg körül gyakran az egész család működése átalakul – éppen ezért szoktuk családi betegségnek is nevezni. Hiszen egy szülő nem arra vágyik, hogy azt nézze, miként épül le a gyermeke a drogtól”

– fogalmazott a szakember.