Történelmi előrelépés: teljes össztűz alá kerül a magyarországi a drogpiac

A drogellenes Delta akció kezdete óta több mint 8000 eljárás indult kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt; a rajtaütések a nyári fesztiválszezon berobbanásával sűrűsödtek, és a rendőrség több előadóművészre is lecsapott. „Tessék mondani, ez még a sérthetetlen művészi szabadság? Tényleg helye van az ilyen kábítószer-promóciónak, és ezzel szemben elég lesz egy tartalmas prevenciós osztályfőnöki óra?” – fogalmazott Horváth. Novemberben két ismert előadó is botrányba keveredett: az énekes, rapper, dalszerző T. Danny (Telegdy Dániel Márton) igazoltatás közben bukott le, majd a Fonogram­-díjas énekes, dalszerző, producer ByeAlex (Márta Alex) lakásán találtak kábítószert a hatóságok. „Fennakadnak celebek is, rájuk is vonatkozik a törvény” – tette hozzá Horváth.

A hírességek droghasználata és súlyos botrányaik társadalomformáló hatása rendkívül negatív következményekkel járhat – abban talán még Magyarországon is konszenzus van, hogy felelős magatartásukkal a celebek példát mutathatnak a fiatalabb generációnak. Kimutatták, hogy a Billboard Hot 100 zenéinek háromnegyede tartalmaz utalást szerhasználatra, a drogokkal kapcsolatos tartalmú dalok 82 százaléka pedig hiphop- vagy rapszerzemény.

Ha egy tinédzser kábítószerhez nyúl – mert az idolja is ezt teszi, és a kedvenc dalában erről énekelnek –, annak súlyos következményei lehetnek: a fiatalkori droghasználat befolyásolhatja az agy fejlődését, különösen a jutalmazási rendszert, ami érzékenyebbé teheti az egyént a későbbi szerhasználatra. Nem mellékes, hogy a kannabisz hatással lehet az agy dopaminrendszerére is, hajlamosítva a függőség későbbi kialakulására.