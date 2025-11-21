Ft
11. 22.
szombat
Történelmi előrelépés: teljes össztűz alá kerül a magyarországi a drogpiac

2025. november 21. 15:21

Hogyan állítható meg a gyakorlatban a határokon átívelő illegális drogkereskedelem? Többek közt erre keresték a választ az MCC rendezvényén.

2025. november 21. 15:21
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Idén is megtartották az MCC Budapest Summitot november 18. és 20. között a magyar fővárosban és a Kárpát-medence regionális képzési központjaiban. A rendezvény célja, hogy szakemberek, döntéshozók és előadók bemutassák a drogpiac növekedéséhez kapcsolódó társadalmi, gazdasági és biztonsági problémákat. 

A hazai kábítószerhelyzet év elején cselekvést igényelt a kormánytól: februárban külön kormánybiztost kapott a téma Horváth László képviselő személyében, aki a rendőrséggel összefogva nagyszabású prevenciós programokat hirdetett, és hajtóvadászat indult a terjesztők ellen. Azóta naponta érkeznek hírek rendőrségi razziákról, amelyeken számos terjesztőt és fogyasztót elfogtak, és nagyságrendileg 20-30 százalékkal több szert foglalnak le, mint korábban. Erre a komplex problémára nem lehet másként, mint zéró toleranciával tekinteni; a cél a kábítószerek teljes kiszorítása – tette egyértelművé Horváth a Mandinernek adott korábbi interjújában. Módosították az Alaptörvényt is, amelybe így bekerült a kábítószerrel szembeni zéró tolerancia elve: „Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése.” 

A drogellenes Delta akció kezdete óta több mint 8000 eljárás indult kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt; a rajtaütések a nyári fesztiválszezon berobbanásával sűrűsödtek, és a rendőrség több előadóművészre is lecsapott. „Tessék mondani, ez még a sérthetetlen művészi szabadság? Tényleg helye van az ilyen kábítószer-promóciónak, és ezzel szemben elég lesz egy tartalmas prevenciós osztályfőnöki óra?” – fogalmazott Horváth. Novemberben két ismert előadó is botrányba keveredett: az énekes, rapper, dalszerző T. Danny (Telegdy Dániel Márton) igazoltatás közben bukott le, majd a Fonogram­-díjas énekes, dalszerző, producer ByeAlex (Márta Alex) lakásán találtak kábítószert a hatóságok. „Fennakadnak celebek is, rájuk is vonatkozik a törvény” – tette hozzá Horváth. 

A hírességek droghasználata és súlyos botrányaik társadalomformáló hatása rendkívül negatív következményekkel járhat – abban talán még Magyarországon is konszenzus van, hogy felelős magatartásukkal a celebek példát mutathatnak a fiatalabb generációnak. Kimutatták, hogy a Billboard Hot 100 zenéinek háromnegyede tartalmaz utalást szerhasználatra, a drogokkal kapcsolatos tartalmú dalok 82 százaléka pedig hiphop- vagy rapszerzemény. 

Ha egy tinédzser kábítószerhez nyúl – mert az idolja is ezt teszi, és a kedvenc dalában erről énekelnek –, annak súlyos következményei lehetnek: a fiatalkori droghasználat befolyásolhatja az agy fejlődését, különösen a jutalmazási rendszert, ami érzékenyebbé teheti az egyént a későbbi szerhasználatra. Nem mellékes, hogy a kannabisz hatással lehet az agy dopaminrendszerére is, hajlamosítva a függőség későbbi kialakulására. 

Az egyes szakemberek által 

könnyű drogoknak nevezett tudatmódosítók fogyasztása csökkentheti a kemény drogokkal kapcsolatos félelmet a fogyasztók körében, vagy éppen normalizálhatja bennük a droghasználatot.

A tolerancia kialakulása miatt egyes felhasználók sokkal erősebb szerek után nézhetnek. 

Míg korábban a klasszikus drogok voltak előtérben – mint a marihuána, a kokain vagy az ecstasy –, addig az előző évtizedekben sajnálatos módon megjelentek és Magyarországon is elterjedtek a pincében előállított, mesterséges, mérgekből összekevert dizájner-kábítószerek, például a kati, a krokodil vagy a biofű. Az előállításukhoz csupán boltban megvásárolható háztartási vegyszerekre van szükség, és jóval olcsóbbak „versenytársaiknál”, így a kereslet is nagyobb irántuk. A legnagyobb budapesti bázisa ezeknek a szereknek a mára megtisztított Hős utca volt, ahol gyakran lehetett látni zombiszerűen viselkedő helyieket a falnak dőlve vagy maguk elé meredve, magukról mit sem tudva, nemritkán órákon át mozdulatlanul.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

szantofer
2025. november 21. 17:00
Szakemberek azt mondják, hogy a Magyarországra bekerülő drogoknak kb a 10%-át sikerül felderíteni. Ezt föl lehet vinni max 25%-ra. De nem ezzel a rendőri állománnyal, és nem ezzel a stratégiával. Dobszóval nem lehet verebet fogni.
1
1
apro_marosan_petergabor
2025. november 21. 16:57
A bíróságok nem teljesen megbízhatóak ebben az ügyben, erős a libero-bolsi behatás...
2
0
google-2
2025. november 21. 16:19
Végre!
5
0
csulak
2025. november 21. 16:07
takaritani , takaritani a mocskot es szennyet es a bunozest
3
0
