Szakértő a Mandinernek: A kábítószer népszerűsítése legalább akkora probléma, mint maga a fogyasztás

„Ez egy teljesen új pont nemcsak a magyar Alaptörvényben, hanem általában a jogszabályok világában is. Nehéz terület, hiszen vékony a határvonal a művészi szabadság, a művészi kifejezés és a kábítószer népszerűsítése között.
Mégis nagyon fontos, mert a kábítószer népszerűsítése legalább akkora probléma, mint maga a fogyasztás.
Ha előadók vagy influenszerek nyíltan népszerűsítik a droghasználatot, az egyrészt relativizálja annak súlyát, másrészt követőik tömegei hajlamosak példát venni róluk. Ez rendkívül veszélyes” – fogalmazott lapunknak a szakember. Ennek kapcsán rávilágít: az Alaptörvény már tiltja a kábítószer népszerűsítését, de ehhez kell igazítani a Büntető törvénykönyvet (Btk.) is.
Tudatmódosító szer, mint kategória
Téglásy Kristóf szerint újdonság továbbá az is, hogy bekerült a jogszabályok közé a „tudatmódosító szer” fogalma. Ezzel ugyanis a kormány lezárja azt a kiskaput, amelyet főleg a dizájner drogok gyártói használtak ki: kis kémiai módosítással új szerként dobták piacra a drogot, így az nem szerepelt a tiltólistán. Ugyanez vonatkozik azokra a legálisan forgalmazott termékekre (például „fürdősóként” árult szerekre vagy bizonyos gyógyszerekre), amelyeket eredetileg nem kábítószerként fejlesztettek, de így használnak.