Szakértő a Mandinernek: A kábítószer népszerűsítése legalább akkora probléma, mint maga a fogyasztás

A tegnapi nappal megkezdődött az őszi ülésszak a parlamentben, ahol a miniszterelnök többek között a drogkereskedők elleni szigorúbb fellépésről is beszélt. Mint ismert: a kormány év elején hajtóvadászatot indított a drogkereskedők ellen, és a szigorításokat az Alaptörvényben is rögzítették.

Orbán Viktor szerint azonban még hiányzik néhány büntetőjogi részlet, ezért arra kérte a parlamentet, hogy alkossák meg a hiányzó szabályokat az őszi ülésszakban.

Lapunk az ezzel kapcsolatban megkereste Téglásy Kristófot, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatóját. Kíváncsiak voltunk, véleménye szerint mik azok a részletek, amik kimaradtak az eddigi szabályozásból, illetve ő milyen további szigorításokat javasolna.

Művészi szabadság vagy népszerűsítés?

A szakember a hazánkban meghirdetett zéró tolerancia kapcsán kiemelte: az egy nóvum Európában, de talán a világon is, hogy az Alaptörvénybe bekerült nemcsak a kábítószer tartásának, fogyasztásának és a vele való kereskedésnek a tiltása, hanem a népszerűsítésének a tilalma is.