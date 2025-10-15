Ft
10. 15.
szerda
Caramel közéleti kiállása

2025. október 15. 11:41

Így emlegetik az aktuális ellenzéki nyilvánosságban, hogy Molnár Ferenc Tisza-szimpatizáns lett.

2025. október 15. 11:41
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Caramel közéleti kiállása – így emlegetik az aktuális ellenzéki nyilvánosságban, hogy Molnár Ferenc Tisza-szimpatizáns lett. Vagy fogalmazzunk úgy: csatlakozott a »változást akarók« táborához.

Nos, Caramel valójában nem »közéleti kiállást« hajtott végre, hanem oldalt váltott. A 2022-es parlamenti választás előtt ugyanis még fideszes politikusokkal pózolt. Meggondolta magát, akárcsak The Man. (Aki alsó hangon 14 évig éldegélt vidáman ebben a »diktatúrában«, majd amikor »egzisztenciális gondjai« lettek, fordult.)

Caramelnek szíve joga, hogy Puzsérék gyűlöletszínpadán daloljon vagy Tisza-pultnál aktívkodjon, ráadásul ettől még bitang jó énekes marad. Sőt, az ország egyik fele szerint csak most lett jó énekes, eddig tré volt. Viszont arról papolni, hogy elég a megosztottságból, miközben a rendszerváltás óta talán leginkább megosztó formáció szekerét tolja, nem túl korrekt. Azt is mondhatnám, kamu. Ja, és Caramel is a Partizánban sírta el most a bánatát, nyilván…”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

satrafa-2
2025. október 15. 12:02
Engem alapból nem érdekel a cigány nyivákolás. Ha zenéről van szó, akkor meg aztán végképp. Undorodom attól a mit a cigányok zenének neveznek. Förtelmes.
2
0
Fehér Agyar
2025. október 15. 12:00
Ez a nyivákolva éneklő Kapuciner jó énekes?! Nahát, nem is tudtam
2
0
csulak
2025. október 15. 11:57
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
0
0
csulak
2025. október 15. 11:57
meg egy agyhalott ellenzeki
0
0
