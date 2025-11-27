Dezinformáció: az évszázad hoaxa?

De Nina Jankowicz csak epizódszereplő volt. A The Tablet zsidó kulturális magazin 2023 márciusában leközölt egy érdekes oknyomozó esszét Jacob Stiegel tollából. A cikk címe: Útmutató az évszázad átverésének megértéséhez: tizenhárom megközelítés a dezinformációhoz.

Az „orosz dezinformáció” mint kortárs világmagyarázat eszerint 2017-ben tűnt fel először Amerikában ötven év után: 2017-ben állítólagos orosz ügynöklista kavarta fel az amerikai közéletet. „Egy új szervezet, a Hamilton 68 azt állította, hogy több száz orosz vonatkozású fiókot fedezett fel, amelyek beszivárogtak a Twitterre, hogy káoszt szítsanak és segítsenek Donald Trumpnak megnyerni a választásokat. Oroszországot azzal vádolták, hogy feltörte a közösségimédia-platformokat, az új hatalmi központokat, és azokat az Egyesült Államokon belüli események titkos irányítására használta fel. Mindebből semmi sem volt igaz. Miután áttekintette a Hamilton 68 titkos listáját, a Twitter biztonsági tisztviselője, Yoel Roth, magánbeszélgetésben elismerte, hogy cége lehetővé teszi, hogy ’valódi embereket’ ’bizonyítékok és jogorvoslat nélkül egyoldalúan orosz bűnözőknek bélyegezzenek’.”

Stiegel számos más ügyet felsorol, majd arra jut:

„Az amerikai védelmi komplexum üzenete egyértelmű volt. Ahhoz, hogy megnyerje az információs háborút – egy egzisztenciális konfliktust, amely a kibertér határok nélküli dimenzióiban zajlik –, a kormánynak el kell törölnie az elavult jogi különbségeket a külföldi terroristák és az amerikai állampolgárok között. 2016 óta a szövetségi kormány dollármilliárdokat költött arra, hogy a dezinformáció elleni komplexumot a modern világ egyik legerősebb erejévé alakítsa: egy hatalmas leviatánná, amelynek csápjai mind az állami, mind a magánszektorba benyúlnak, és amelyet a kormány egy ’egész társadalomra kiterjedő’ erőfeszítés irányítására használ fel, amelynek célja az internet feletti teljes ellenőrzés megszerzése, és nem kevesebb, mint az emberi hiba felszámolása.”

Majd bemutatja ennek az intézményi oldalát.

Érdemes az egész Stiegel-esszét elolvasni, informatív és tanulságos. A végkövetkeztetése a következő:

„Egy olyan uralkodó osztály számára, amely már belefáradt a demokrácia azon követelményébe, hogy alattvalóinak szabadságot biztosítsanak, a dezinformáció szabályozási keretet biztosított az Egyesült Államok alkotmányának leváltására. Azzal, hogy a lehetetlent, a párt ortodoxiájától való minden tévedés és eltérés kiküszöbölését tűzte ki célul, az uralkodó osztály biztosítja, hogy mindig képes legyen rámutatni a szélsőségesek közelgő fenyegetésére – egy olyan fenyegetésre, amely igazolja saját vasmarkú hatalmát.

Egy sziréndal szólítja fel azokat, akik a digitális kor hajnalán élünk, hogy vessük alá magunkat a gépek hatalmának, amelyek azt ígérik, hogy optimalizálják életünket és biztonságosabbá tesznek minket.

Az ’infodémia’ apokaliptikus fenyegetésével szembesülve elhitetik velünk, hogy csak a szuperintelligens algoritmusok védhetnek meg minket a digitális információs támadás zúzósan embertelen mértékétől. A beszélgetés, a nézeteltérés és az irónia régi emberi művészetei, amelyektől a demokrácia és sok minden más függ, egy katonai szintű megfigyelés elsorvadó gépezetének vannak kitéve – egy olyan megfigyelésnek, amelynek semmi sem tud ellenállni, és amelynek célja, hogy félelmet keltsen bennünk az értelmes képességünktől.”

Talán kicsit bombasztikusan hangzik. De eléggé valószínű, hogy a dezinformáció elleni küzdelem a Biden-kormányok idején arra volt ürügy, hogy dezinformációkat terjesszenek, információkat hallgassanak el, illetve embertömegeket ellenőrizzenek. Aki pedig ezt elhiszi, mármint amit írok, az maga is – szerintük – összeesküvés-elméletek és dezinformáció áldozata. A Lakmusz meg jön, és interjút csinál a nővel, aki az egyik legfontosabb kortárs dezinfós ügyben befürdött, és a dezinformáció elleni küzdelem bajnokának tünteti fel. És még csak rá sem kérdez Hunter Biden laptop-ügyére és más gyanús ügyekre Hillary Clinton és a Biden-család körül. Megáll az ész.