Szilvay szerint így kezeli félre a Lakmusz a 2022-es választásokat, a gendert és a háborút

A tényellenőrzés kritikája és a Lakmusz – ezzel a címmel közölt tudományos tanulmányt a Századvég folyóirat most megjelent, 2023-as első számában Szilvay Gergely, lapunk munkatársa.

A Lakmusz a 444 tényellenőrző társportálja, amely 2022 január elsejével indult el. Szilvay először összefoglalja a tényellenőrzésről szóló tudományos irodalmat, aztán azt a kérdést feszegeti, hogy valóban ténykérdés-e mindaz, amit a tényellenőrzők vizsgálnak, majd a műfaj tudományos kritikáját a Lakmuszon teszteli, vizsgálva, hogyan írt a Lakmusz az ukrán-orosz háborúról, a 2022-es választásokról vagy épp a genderkérdésről.

Csak a tények?

Szilvay kifejti: Joseph E. Uscinski amerikai médiakutató és összeesküvéselmélet-szakértő, a Miami-i Egyetem professzora, valamint Ryden W. Butler „egy azóta a szakirodalomban klasszikussá vált, 2013-as cikkében több szempontból kritizálta a tényellenőrzés egyáltalábani lehetőségét. Először is rámutattak, hogy a tényellenőrök is szelektálnak (tematizálnak), azaz kiválasztják valamiképp, hogy mit ellenőriznek”. Másodszor is szerintük

„a tényeket mindenki önkéntelenül is valamilyen szemlélet szerint rendezi”.

Harmadszor rámutatnak, hogy „ugyanez a helyzet a tények közti összefüggésekkel és a hatásmagyarázattal”.

„Persze a tényellenőrök megtehetik, hogy megkérdezik a tudósokat, ha az utóbbiak által már vizsgált tárgyról van szó. Csakhogy – jelzik a szerzők –a legtöbb kérdésben a tudósok és szakértők közt is vita van, nincs tehát egy, véglegesnek tekinthető tudományos álláspont” – írja Szilvay UScinskiékra utalva.

Összefoglalva tehát – írja Szilvay – „a szakirodalomban megjelenő episztemológiai kifogások a ‘tényellenőrzéssel’ szemben a következők: ideológiai-politikai elfogultság; kiválasztás; interpretálás; a tudományhoz és szakértőkhöz való illegitim fellebbezés; jóslás.”

Szilvay úgy fogalmaz: „A legfőbb probléma hogy a ’tényellenőr’ pozíció szakmai autoritás-igényt sugall: a ’tényellenőr’ azt állítva, hogy ő kifejezetten tényeket (állításokat) ellenőriz, tehát erre specializálódott, akarva vagy akaratlanul is a ’sima’ újságírók felé helyezi magát. A ’tényellenőrzés’ a szakma csúcsa, művelője kompetensebbnek állítja be magát, ő ’újságíróbb’ az újságíróknál. Azaz a tényellenőrök a szakma ’alkotmánybírósága’, hozzájuk lehet fellebbezni, de tőlük már nem.” Vagy ahogy Uscinski fogalmaz:

„A tényellenőrök egyszerűen azzal követelnek autoritást a tények felett, hogy ’tényellenőrként’ utalnak magukra.”

Szilvay megjegyzi „A tényellenőrzéssel foglalkozó szervezeteket a 2015-ben a Poynter Institute által létrehozott International Fact-Checking Network (IFCN) fogja egybe, amely alapelvekkel, etikai kódexszel és metodológiai útmutatóval is szolgál. A Poyntert és nyomában a hozzá szorosan kötődő PolitiFact tényellenőrző portált finanszírozási forrásai és társadalmi hálózata miatt baloldali politikai elfogultsággal vádolják.”