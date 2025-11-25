Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gépezet Tisza Párt Magyarország Magyar Péter világpolitika Fidesz Orbán Viktor vélemény előválasztás

Orbitális pofont kapott a független-objektív sajtó – ezt biztosan nem teszik ki az ablakba (VIDEÓ)

2025. november 25. 11:55

„Magyarország méretét meghaladó erővel vagyunk jelen a világpolitika színpadán, ez pedig korántsem utal zavarra” – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.

2025. november 25. 11:55
null

Az Igazság órájának kedd reggeli vendége Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt. A fideszes politikus először arra a 24.hu-s hírre reagált, amely azt állította, hogy belháború van a nagyobbik kormánypártban, illetve azzal a 444.hu-s állítással kapcsolatban is kifejtette a véleményét, hogy „zavarba hozta a Tisza jelöltállítása a Fidesz gépezetét”

Kocsis ezekkel kapcsolatban elmondta, hogy „vannak állítások az életben, amelyekre érdemes reagálni, és vannak, amikre nem. Nyilván ezek a kétségbeesett propagandaújságok meg próbálják fenntartani azt a látszatot, hogy itt valami hatalmas zavar és gond van, amit persze nem tudnának semmivel alátámasztani.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

De egy biztos, ez a Tisza Párt propaganda szövege”

– húzta alá a fideszes politikus, hozzátéve, hogy mind a 24.hu, mind a 444.hu „egy pártlappá visszasilányított magukból mindent feladó újságok lett”. „Szívesen magyarázgatnám, hogy miért hazugság ez, de annyira abszurd az egész állítás” – tette hozzá Kocsis. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Magyarország méretét meghaladó erővel vagyunk jelen a világpolitika színpadán”

A frakcióvezető ezután arról beszélt, hogy van egy nagy, kétharmados többség a parlamentben, ami sokaknak nem tetszik, – a baloldali megmondóembereknek különösen nem – de mégiscsak az ország véleményének a legfőbb kifejezése ez véleménye szerint. Ehhez hozzátette, hogy emellett 

Orbán Viktor miniszterelnöknek van egy szemmel látható nemzetközi tevékenysége, ami ugyancsak nem zavarra utal, 

hanem egészen másra.

„Magyarország méretét meghaladó erővel vagyunk jelen a világpolitika színpadán. Ráadásul zajlik egy olyan vita Európában az orosz-ukrán háború miatt, amiben az amerikaik is aktívan részt vesznek, és 

ebben a vitában az amerikai elnökkel vagyunk egy oldalon, valamint az emberek többségének a véleményével”  

– szögezte le.

Majd azzal folytatta, hogy emellett nem is tudja, hogy lehet zavarban lenni, de „úgy tűnik, van az a pénz, hogy néhány firkász képes leírni ezt az állítást hétről hétre” – jelentette ki.

Németh Balázs műsorvezető mindezek után még idézte a HVG cikkét is, mely arról írt, hogy a Magyar Péter vezette párt a jelöltállítási procedúrával visszaveheti a kezdeményezést. Kocsis szerint ezzel a HVG elszólta magát, hogy valójában eddig az nem is volt náluk. 

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
•••
2025. november 25. 15:24 Szerkesztve
Pénteken megy raportra a csüngőhasú a tartótisztjéhez Moszkvába…. A világ szégyene….🤮🤮🤮
Válasz erre
0
1
westend
2025. november 25. 14:21
nézd má', a novicsökit újratöltötték :) Vagy csak kidobták a detoxból?
Válasz erre
1
0
slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza
2025. november 25. 12:48
látni, hogy mindenkit érdekel a harcosok orája meg a többi átnevezett faszság, Lehet jobban érdekelné őket ha nem ez az alkoholista kocsis máté tartaná. Asszonyverőnek jó, politikusnak szar.
Válasz erre
1
5
neszteklipschik
2025. november 25. 12:34
Télleg! Ma KEDD van! Ma bukik meg a Gonosz Zorbán!!! (keddenként szokott megbukni ugyanis, csütörtökönként meg elszigetelődik...) :-)
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!