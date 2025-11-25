Orbitális pofont kapott a független-objektív sajtó – ezt biztosan nem teszik ki az ablakba (VIDEÓ)

„Magyarország méretét meghaladó erővel vagyunk jelen a világpolitika színpadán. Ráadásul zajlik egy olyan vita Európában az orosz-ukrán háború miatt, amiben az amerikaik is aktívan részt vesznek, és
ebben a vitában az amerikai elnökkel vagyunk egy oldalon, valamint az emberek többségének a véleményével”
– szögezte le.
Majd azzal folytatta, hogy emellett nem is tudja, hogy lehet zavarban lenni, de „úgy tűnik, van az a pénz, hogy néhány firkász képes leírni ezt az állítást hétről hétre” – jelentette ki.
Németh Balázs műsorvezető mindezek után még idézte a HVG cikkét is, mely arról írt, hogy a Magyar Péter vezette párt a jelöltállítási procedúrával visszaveheti a kezdeményezést. Kocsis szerint ezzel a HVG elszólta magát, hogy valójában eddig az nem is volt náluk.