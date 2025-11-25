Orbitális pofont kapott a független-objektív sajtó – ezt biztosan nem teszik ki az ablakba (VIDEÓ)

Az Igazság órájának kedd reggeli vendége Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt. A fideszes politikus először arra a 24.hu-s hírre reagált, amely azt állította, hogy belháború van a nagyobbik kormánypártban, illetve azzal a 444.hu-s állítással kapcsolatban is kifejtette a véleményét, hogy „zavarba hozta a Tisza jelöltállítása a Fidesz gépezetét”.

Kocsis ezekkel kapcsolatban elmondta, hogy „vannak állítások az életben, amelyekre érdemes reagálni, és vannak, amikre nem. Nyilván ezek a kétségbeesett propagandaújságok meg próbálják fenntartani azt a látszatot, hogy itt valami hatalmas zavar és gond van, amit persze nem tudnának semmivel alátámasztani.