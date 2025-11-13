Ft
Tisza Párt felmérés Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor IDEA Deák Dániel

Lendületben a jobboldal: még a baloldali intézet szerint is erősödött a Fidesz

2025. november 13. 11:26

Az IDEA felmérésének sem örülhet túlzottan Magyar Péter.

2025. november 13. 11:26
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is reagált az IDEA legújabb felmérésére. Mint írta, még 

a baloldali Intézet szerint is erősödött a Fidesz, míg a Tisza Párt gyengült. 

Ceglédi Zoltán ugyanakkor szarkasztikusan nyilvánult meg a legfrissebb adatok megismerése után. Mint fogalmazott, az IDEA friss felmérésében a Tisza magabiztosan, 7 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. „Ez kétségkívül óvatosabb kép, mint a Medián és a 21 méréseiben látott, megsemmisítő, letaglózó, tektonikus erejű Magyar Péter-győzelmet előrevetítő különbségek, de aggódnia a Tisza-elnöknek így sem kell: ha szimplán csak tartja ezt a bombajó formát jövő áprilisig, bízvást ő követi Orbán Viktort a miniszterelnöki bársonyszékben”

Majd azzal folytatta a gondolatmenetét, hogy „kifejezetten izgalmas lehet a készülődés, pezsgő szakmai munkával a Tisza berkeiben erre a feladatra, hisz a ma ismert összes ellenzéki kutatás számai alapján alig fél év múltán ők vehetik át az ország irányítását. 

Rengeteg tervezés, háttérmunka, szakértői anyagok özöne. Ez egy nagyon nagy dolog!”

 – olvasható az elemző Facebook-posztjában.

Negyedjér is elnapolhatja a jelöltállítást Magyar Péter

A friss mérés publikálásával szinte egyidőben olyan hírek is szárnyra keltek, hogy a Tisza Párt immár negyedik alkalommal is elnapolhatja a november 17-ére beharangozott jelöltbemutatót. 

Cikkünk írásakor (2025. november 13. 11 óra 16 perc), sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt nem reagált még erre az értesülésre.

Nyitókép: Peter Kohalmi / AFP

