Lendületben a jobboldal: még a baloldali intézet szerint is erősödött a Fidesz

Itt az újabb Tisza-blama? – Negyedszer is elhalaszthatja jelöltjei bemutatását Magyar Péter
A hírről Dobrev Klára, a DK elnöke számolt be közösségi oldalán, aki reméli, hogy nem igaz, mert „normális, programalapú versenyre” vágyik.
Az IDEA felmérésének sem örülhet túlzottan Magyar Péter.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is reagált az IDEA legújabb felmérésére. Mint írta, még
a baloldali Intézet szerint is erősödött a Fidesz, míg a Tisza Párt gyengült.
Ceglédi Zoltán ugyanakkor szarkasztikusan nyilvánult meg a legfrissebb adatok megismerése után. Mint fogalmazott, az IDEA friss felmérésében a Tisza magabiztosan, 7 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. „Ez kétségkívül óvatosabb kép, mint a Medián és a 21 méréseiben látott, megsemmisítő, letaglózó, tektonikus erejű Magyar Péter-győzelmet előrevetítő különbségek, de aggódnia a Tisza-elnöknek így sem kell: ha szimplán csak tartja ezt a bombajó formát jövő áprilisig, bízvást ő követi Orbán Viktort a miniszterelnöki bársonyszékben”.
Majd azzal folytatta a gondolatmenetét, hogy „kifejezetten izgalmas lehet a készülődés, pezsgő szakmai munkával a Tisza berkeiben erre a feladatra, hisz a ma ismert összes ellenzéki kutatás számai alapján alig fél év múltán ők vehetik át az ország irányítását.
Rengeteg tervezés, háttérmunka, szakértői anyagok özöne. Ez egy nagyon nagy dolog!”
– olvasható az elemző Facebook-posztjában.
A friss mérés publikálásával szinte egyidőben olyan hírek is szárnyra keltek, hogy a Tisza Párt immár negyedik alkalommal is elnapolhatja a november 17-ére beharangozott jelöltbemutatót.
Cikkünk írásakor (2025. november 13. 11 óra 16 perc), sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt nem reagált még erre az értesülésre.
