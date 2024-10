Írófejedelmek, Máté Péter és az újságírók kedvence – 130 éves a világ és a pesti körút legszebb kávéháza

A New York kávéház pompás belső tere a nyitás évében. Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára/Klösz György fényképei

Nem egyszer megesett, hogy az éjszakai vircsaftban néhány úriember véletlenül más kalapjában ment haza, ilyenkor mindig megjelentek az apróhirdetések, amelyekben diszkréten megírták, visszacserélnék a kalapjukat, cím és név a szerkesztőségben. A New York kávéház csodás látványának hamar híre ment, s volt, aki olvasói levélben érdeklődött a Pesti Hírlapnál, hogy megtudja, hány lámpa van a világ legfényesebb kávéházában. Az újság szerkesztője őszinte választ adott a kérdésre:

„Nekünk nincs időnk a New York kávéház villamos lámpáit megolvasni: méltóztassanak személyesen.”

A megnyitó után egy hónappal Wekerle Sándor miniszterelnök is úgy döntött, megnézi magának a New Yorkot. Nem akart feltűnést kelteni, ezért beállt a kispénzű tömegbe, amely a nagy üvegablakokon keresztül, az utcáról csodálta a kávéházat. Egy suszterinas azonban egyből felismerte: „Itt van a Wekerle!” – kiáltás után a miniszterelnök jobbnak látta, ha bemenekül a palotába.

Az író Tersánszky Józsi Jenő a Hungária kávéházra keresztelt New Yorkban 1954-ben. Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal

A New Yorkban szinte képtelenség volt üres billiárdasztalt találni pedig hatot is felállítottak. A lapok szerint a főváros legnevesebb játékosai léptek a zöld posztóhoz, és „szép asszonyok, szép leányok kibiceltek a játékhoz.” A New York kávéház az ismerkedés színtere is lett. Persze csak diszkrét, óvatos közeledésről lehetett szó. Számtalan apróhirdetés jelent meg már az első évben, amelyben ismerkedni óhajtó gavallérok üzentek a kávéházban megbámult hölgynek.

„Komoly szándékból ismeretséget akarnék kötni azon fiatal szőke hölggyel, aki vasárnap délután 4 órakor a New York kávéházban oly nagy érdeklődéssel olvasta az Ország-Világot. Ha megengedi a közeledést, írjon tüzérhadnagy címen a kiadóhivatalba”

– állt az egyikben.

Máté Péter is sokszor megfordult a Hungária kávéházban, a New York utódjában. Fotó: Fortepan/Gábor Viktor

1898-ban egy különös vendége volt a kávéháznak. Egy amerikai újságíró, aki világ körüli útra indult és fogadást is kötött. A megállapodás részeként három megjelölt egeret vitt magával az útra, és a fogadás szerint, ha velük tér vissza, minden egér után kap 20 ezer dollárt. Mivel nem sokkal a budapesti vendégeskedése előtt Amszterdamban egy macska felfalta az egyik húszezer dolláros egeret, már csak kettő maradt neki és mindkettő ott volt nála egy kis kalitkában a New York kávéház asztalánál,

ahol a megnyitás utáni években a magyar és a francia konyha remekeit szolgálták fel, hazai és külföldi borok társaságában, jófajta Dreher-sör mellett, esténként pedig honvédzenekar játszott.

A többit tudjuk. Írófejedelmek sorának lett a New York kávéház a kedvence. Molnár Ferenc például itt írta meg A Pál utcai fiúk című halhatatlan regényét, amelyet folytatásokban közölt a Tanulók Lapja. A New Yorkba járt Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza és sokszor megfordult itt Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és Ady Endre is. A New York aztán a történelem játékszerévé vált, bezárták, újranyitott, de más nevet kapott, ám a világ legszebb kávéháza ma ugyanolyan pompával várja a látogatókat, mint 130 éve a megnyitón, amikor Steuer Sándor, az újságírók kávésa izgatottan fogadta a vendégeket.