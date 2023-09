Ady Endre és Babits Mihály kézjegye is szerepel az emléklapon

Fotó: Wikipédia

A veretes névsor is igazolja, hogy a Baross kávéház az írók, művészek kávéháza volt a századelőn, ahol törzsasztala volt a hírességeknek. A Baross volt a törzshelye korábban Mikszáth Kálmánnak, később pedig Babits Mihály mellett megfordult a Barossban a fiatal Kosztolányi Dezső is, ám az ő neve nem szerepel az árverésre bocsátott emléklapon. A Baross kávéházban mindig történt valami. 1914 áprilisában például arról írtak a lapok, hogy a Baross újságárusának, a szinte még gyerek Reichmann Ferencnek nyoma veszett. Egyik este még hazament a keresetével és átnyújtotta az omnibusz-kalauzként dolgozó édesanyjának, majd másnap elindult otthonról. Sosem ért be többé a Baross kávéházba… Később aztán a Svábhegyen megtalálták a holttestét, öngyilkosságot követett el. 1917-ben azért írtak a Baross kávéházról, mert a Nemzeti Színház két színésze, Ivánfi Jenő és Bartos Gyula árdrágítás miatt jelentette fel a kávéházat.

A színészek ugyanis drágának találták a 90 fillérbe kerülő vajas kenyeret.

A hatóság megbüntette a kávéház tulajdonosát, a két színész pedig csodálkozott, hogy a következő alkalommal a pincérek kijelentették, bojkottálják a két urat…

Az ominózus emléklap, a bal felső sarokban Ady Endre aláírásával

Fotó: Laskai Osvát Antikvárium

1919 márciusában azért került be a lapokba a kávéház, mert egy bizonyos Margit nevű nő a bájaival szerzett kuncsaftokat magának a kávéházban, ám a szállodai légyott után eliszkolt a férfiak pénztárcájával.

A Baross kávéházban is megesett, hogy valamelyik vendég nem akart fizetni, ilyenkor pedig gyakran fulladt verekedésbe az affér a vendégek és a személyzet között.

Mint ahogy a Pesti Napló írta: „A nép egyszerűbb gyermekei bliccelnek. Természetesen agresszívebb a föllépés, s gyakran bemutatják a körpofon intézményét. Mindenki ad egyecskét…”

Józsi főpincér közben begyűjtötte az autogramokat. Azt is tudni lehet, hogy az árverésre kerülő emléklapot (amelyen az is szerepel, hogy „színház után sehol jobb a virstli… sörrel”) 1934-ben egy bizonyos Marczali Henrik főpincér vásárolta meg az özvegytől és lányától 30 pengőért. Akinek van másfél millió forintja (de ez csak a kezdőlicit), akár a következő tulajdonosa lehet az Ady Endre által is aláírt kávéházi emléklapnak.