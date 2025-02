Szenzáció: Ady Endre eddig nem ismert, 112 éve írt képeslapja bukkant fel egy antikváriumban!

„Úgy volt, hogy másnap leszaladok hozzád, de matinébajaim vannak. Írnom kellett, s ezer egyéb okom – elmaradt. Fenyő holnap lesz itt, s majd megbeszéljük lemenetelünket.”

A tervezett látogatásra utal Ady Endre levele is, amit öccsének írt április 16-án és ebben jelzi, várhatóan Ignotusék is meglátogatják majd. Az öccsének a létrejött találkozóról is beszámolt később: „Édes Lajoskám, tegnap pár óráig itt voltak Ignotus, Móricz és Fenyő. Hatvany füle botját se mozgatja.” A levélben elmarasztalt Hatvany valójában Hatvany Lajos báró, a Nyugat folyóirat és Ady Endre patrónusa, aki szintén ott volt a Nyugat megalapításakor.