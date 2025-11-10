Olaj a tűzre: Zelenszkij szerint Putyin második frontot nyithat Európában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nem lehet kizárni azt a lehetőséget, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő még az ukrajnai háború vége előtt „második frontot nyit” Európában.

A The Guardian című baloldali brit napilapnak adott, hétfőn megjelent interjúban Zelenszkij jelezte azt is, hogy megítélése szerint nem elégséges a nyugati szövetségesek által Ukrajnának nyújtott katonai segítség.

Az ukrán államfő szerint el kell felejteni azokat az általánossá vált európai kételyeket, amelyek szerint Putyin először Ukrajnát akarja elfoglalni, és csak ezután „indulhat meg másfelé”. Zelenszkij szerint teljes mértékben lehetséges, hogy az orosz elnök még az ukrajnai háború vége előtt „második frontot nyithat” egy másik európai ország ellen.

Meggyőződésem, hogy ezt meg tudja tenni, képes egyidejűleg mindkettőre”

– fogalmazott.