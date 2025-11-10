Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa segély front Moszkva Nagy-Britannia orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij siker

Olaj a tűzre: Zelenszkij szerint Putyin második frontot nyithat Európában

2025. november 10. 11:18

Az ukrán elnök szerint Moszkva már most hibrid háborút folytat Európa ellen.

2025. november 10. 11:18
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nem lehet kizárni azt a lehetőséget, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő még az ukrajnai háború vége előtt „második frontot nyit” Európában.

A The Guardian című baloldali brit napilapnak adott, hétfőn megjelent interjúban Zelenszkij jelezte azt is, hogy megítélése szerint nem elégséges a nyugati szövetségesek által Ukrajnának nyújtott katonai segítség.

Az ukrán államfő szerint el kell felejteni azokat az általánossá vált európai kételyeket, amelyek szerint Putyin először Ukrajnát akarja elfoglalni, és csak ezután „indulhat meg másfelé”. Zelenszkij szerint teljes mértékben lehetséges, hogy az orosz elnök még az ukrajnai háború vége előtt „második frontot nyithat” egy másik európai ország ellen. 

Meggyőződésem, hogy ezt meg tudja tenni, képes egyidejűleg mindkettőre”

– fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán elnök szerint Putyin valós sikerek elérése helyett zsákutcába jutott, patthelyzet alakult ki az ő szempontjából, és ez a fiaskó viheti rá arra, hogy „más területek után nézzen”.

Oroszország már most „hibtid háborút” visel Európa ellen

Hangsúlyozta: Oroszország máris „hibrid háborút” visel Európa ellen, és 

teszteli a NATO által „vörössel meghúzott” határokat.

Kijelentette: Oroszország nagy és agresszív ország, amelynek „nagy külső ellenségre van szüksége” saját különböző nemzetiségi csoportjainak és régióinak egyesítéséhez.

Zelenszkij szerint az Egyesült Államok számára nem kínál megoldást a barátkozás Moszkvával, 

a közösen vallott értékek szempontjából Ukrajna sokkal közelebb áll Amerikához, mint Oroszország.

Arra a kérdésre, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió elégséges mértékben segíti-e Ukrajnát katonailag, az ukrán elnök úgy válaszolt, hogy ezekből a segélyekből „soha nem elég, majd akkor lesz elégséges, ha a háborúnak vége, és ha Putyin megérti, hogy meg kell állnia”.

Hozzátette: nem személyesen Keir Starmer brit miniszterelnökön múlik, hogy nem elégségesek az Ukrajnának nyújtott segélyek.

Arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha Nagy-Britannia még a háború vége előtt „védelmi jellegű erőket” telepítene például Ukrajna és Fehéroroszország határára, Zelenszkij úgy válaszolt, hogy „természetesen”.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az európai vezetők „félnek saját társadalmaiktól” és „nem akarnak a háború részeseivé válni”.

(MTI)

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. november 10. 13:24
"Zelenszkij jelezte azt is, hogy megítélése szerint nem elégséges a nyugati szövetségesek által Ukrajnának nyújtott katonai segítség" Mert amúgy miért is kötelességünk nekünk ez?
Válasz erre
0
0
rasdi1
2025. november 10. 13:17
Hülyeség. Nem Putyin folytat "hibridháborút" Európa ellen, hanem Európa folytat "proxyháborút" Oroszország ellen. Mint már sokszor leírtam azt a véleményemet, hogy a mértéktelen támogatás fegyverszállításokkal lényegében hadtápszolgáltatás, és a hadtáp a háborúban álló hadseregnek egy fegyverneme, és fegyvernemként aktív részese az adott háborúnak. Mr. Z.-nek ez a "kommentje" annak a kommunikációnak a része, amivel egyre mélyebbre akarja rángatni Európát a háborújába. (Abba a háborúba, amit "a nyugat", elsősorban az USA provokált ki a "hidegháborút" lezáró megállapodások utáni folyamatos terjeszkedésével. EU és NATO bővítések, Majdan majd Ukrajna NATO- és EU-tagságának lebegtetésével.)
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. november 10. 13:15
ukrán náci, 2 éve még azt bírtad hazudni, elfoglaltad Moszkvát...
Válasz erre
0
0
eszesfejsze
2025. november 10. 13:12
blancoagilon: Ezek már többször cáfolt állítások, forrásokkal, ellenőrizhetően. - "Majdan NEM az oroszok műve" Mégis kinek a műve? 2013-ban csak az előzetes társulási megállapodást akarták eláírni az EU-val az ukránok, de Putyin kizsarolta őket ebből, pedig határozott társadalmi támogatása volt az ügynek. Az Majdant is magában foglaló tüntetéssorozoat országszerte zajlott, több millió ember megmozgatva. Egyszerűen nem álja meg a helyét, hogy egy ilyen tömegesemény mesterséges lett volna keltve. "5 milliárd dolcsi ment el erre a szarházi célra" Mint az dokumentált ez az összeg a kilencvenes években indult komplett demokratikus átmenetre szabott keretösszeg. Ne kelljen már ezeket újra elővenni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!