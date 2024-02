Előkerült Ady Endre gimnáziumi bizonyítványa: ilyen tanuló volt a költőóriás

A dokumentumból kiderül, hogy Ady hat tantárgyból is jeles érdemjegyet kapott (vallástan, magyar nyelv, latin, történelem, földrajz, mennyiségtan), három tantárgyból pedig jó minősítést kapott. Német nyelvből, rajzból és tornából. Az utóbbi nem annyira nagy meglepetés, hiszen később is inkább szellemi életet élt, kevésbé adott a test fizikai karbantartására. Ady jó tanulónak számított, ám a magatartásánál elmaradt a jeles osztályzat, amit sokan arra vezetnek vissza, hogy

a gimnáziumi évek alatt olykor az osztálytársait vagy tanárait kifigurázó versekkel jelentkezett,

amelyek a tantestület kezébe kerülhettek. Ezt igazolta később Ady Endre öccse, Ady Lajos is, aki szerint a testvére valóban gúnyverseket költött a szárnypróbálgatásai alatt. Ady nem rajongott a nagykárolyi évekért, a szigorú katolikus iskoláért, a visszaemlékezései szerint sokkal jobban érezte magát a következő évtől Zilahon, ahol a helyi református kollégium diákja volt. Itt már szabadabban élhetett, dohányozhatott és szombat esténként kocsmázni mehetett a diáktársaival és itt talált rá az első szerelem is. A szabadabb élet nem látszott meg a tanulmányain, hiszen az érettségin csak görögből és matematikából kapott jó minősítést, a többi tantárgyból jelesre vizsgázott.

Ady Endre bizonyítványa.

Fotó: antikvarium.hu

De visszatérve az árverésre bocsátott bizonyítványhoz. Az is kiderül belőle, hogy a gimnázium harmadik osztályában 77 órát mulasztott a későbbi népszerű költő, ám egyetlen igazolatlan órája sem volt. A dokumentumban azt is feltüntették, hogy

„írásbeli dolgozatainak külalakja: rendes”.

Mindez a későbbiek során sem változott, Ady hátra maradt kéziratai, ha nem is gyöngybetűkkel íródtak, de ma is könnyedén olvashatók. A kalapács alá kerülő bizonyítvány sokáig Ady Endre egyik fiókjában pihenhetett, majd a feltevések szerint az édesanyjához került. A különleges dokumentum kikiáltási ára 1 forint, ám szinte bizonyos, hogy a február 25-én záruló online árverés végére akár egymillió forint feletti is lehet a licit végén a vételár.

Nyitókép: Ady Endre és az árverésre került bizonyítvány egy lapja. Fotó: antikvarium.hu/Wikipedia