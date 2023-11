Ady Endre a halottas ágyán a Liget szanatóriumban.

Forrás: Arcanum/Népszabadság

Vedres Márk és Ferenczy Béni is ott volt a Liget szanatóriumban. A visszaemlékezések szerint Vedres óvatos mozdulatokkal zsiradékkal kente be Ady egyre haloványabb arcát, a haját félresimította, majd ráhelyezte a gipszmintát. Azt is tudni lehet, hogy Vedrest Hatvany báró kérte fel a halotti maszk elkészítésére és azt is biztos, hogy később Reichenberger műhelyében öntötték ki a másolatokat. A híres szobrász és éremművész, Beck Ö. Fülöp később úgy nyilatkozott, szintén maszkot készített, évekkel később pedig Csorba Géza szobrászművész mesélte el a lapoknak, hogy ő is gipszmintát vett Adyról: „Barátja voltam, talán egyedüli a szobrászok közül. Vele voltam akkor is, mikor a szanatóriumi ágyon a halált várta. Azaz, hogy éppen nem várta.

Félt a haláltól, harcolt ellene, nem akarta hinni, hogy éppen ő érte jön.

Még a gondolatát, még a feltevését is igyekezett eltolni magától. Betegsége alatt kívülem nem engedett festőt vagy rajzolót magához. Hypochonder volt és a rajzolókban közelgő halála hírnökeit látta, akik az utókor számára akarják megörökíteni.”

Az árverésen feltűnő halotti maszk 1938-ban már kalapács alá került egyszer.

Fotó: Honterus Antikvárium és Aukciósház

Annyi bizonyos, hogy az egyik eredeti halotti maszk Csinszkához került, a férje, Márffy Ödön festőművész pedig később a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Ezen a maszkon még a költő néhány hajszála is látható volt, amelyek beletapadtak a gipszbe.

Ez a maszk viszont a II. világháború forgatagában, az ostrom alatt eltűnt a múzeumból.

Azt nem tudni, hogy a halotti maszkokból hány másolat készült, azt azonban tudni lehet, hogy a Honterus Antikvárium és Aukciósház november 30-án esedékes árverésén kalapács alá kerülő Ady halotti maszk egyszer már volt árverésen. A maszkra helyezett kártya szerint 1938 novemberében a Magyar Királyi Postatakarékpénztár bocsátotta licitre. A szakértők szerint Vedres Márk eredeti halotti maszkjának egy jó állapotú másolata a most felbukkanó tétel. A különleges ereklye kikiáltási ára 360 ezer forint.