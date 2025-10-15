Ft
Rafah túsz Izrael Hamász holttest

Bármelyik pillanatban összeomlhat a gázai tűzszünet

2025. október 15. 21:10

A Hamász csak hét megölt túsz holttestét adta vissza huszonnyolc helyett és átadtak egy olyan holttestet is, akiről DNS azonosítás után kiderült, hogy egy palesztin.

2025. október 15. 21:10
null

Egyre nagyobb a felháborodás Izraelben, hogy a Hamász megszegte a tűzszüneti megállapodást, és nem jutatta vissza a megölt izraeli túszok holttesteit az élőkkel együtt. Kedden négy holttestet adtak át Izraelnek, azonban kiderült: a negyedik holttest egy gázai palesztiné. 

Szerda hajnalban Hamász tájékoztatta a közvetítőket, hogy a nap folyamán további négy elhunyt túsz holttestét szállítják át Izraelnek – írta a Times of Israel.

Az átadás után a Hamász által visszaszállított túszok holttesteinek száma 11-re emelkedik, míg további 17 holttest a Gázai övezetben marad.

A Hamász azt állítja, hogy időre van szüksége, hogy minden holttesthez hozzáférjen, mivel néhány az IDF által lebombázott épületek és alagutak romjai alatt található, míg mások az IDF ellenőrzése alatt álló területeken vannak.

Izrael a Hamász állításait halogató taktikának minősítette, és azzal fenyegetőzött, hogy korlátozza a segélyeket, zárva tartja az Egyiptommal közös Rafah határátkelőt, és újraindítja a harcokat, ha a terrorcsoport nem adja vissza azonnal a fennmaradó holttesteket.

Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy a Hamász hamisan állította be a közvetítőknek, hogy a megállapodás aláírása előtt 28 holttestet tudnak átadni a Gázai övezetben.

Az IDF vezérkari főnöke, Eyal Zamir altábornagy szerint a hadsereg „nem nyugszik, amíg mindenkit vissza nem kapunk. Ez a mi erkölcsi, nemzeti és zsidó kötelességünk.”

Nyitókép:Bashar TALEB / AFP

Szamóca bácsi
2025. október 15. 21:33
rasszizmus! temessék el zsidó hagyományok szerint (akkor talán nem jön majd neki a hét szűz).
5m007h 0p3ra70r
2025. október 15. 21:17
Nahát! Akkor most hogyan van ez a beépült a Moszad, meg a Hamászt csak csőbe húzták elmélet?
Kanmacska
2025. október 15. 21:17
Ez a veszély az első pillanatban fennállt. Lesznek ott még harcok, villongások gyilkosságok. Reméljük, hogy komoly gháború azért már nem lesz.
