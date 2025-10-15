Bármelyik pillanatban összeomlhat a gázai tűzszünet

Egyre nagyobb a felháborodás Izraelben, hogy a Hamász megszegte a tűzszüneti megállapodást, és nem jutatta vissza a megölt izraeli túszok holttesteit az élőkkel együtt. Kedden négy holttestet adtak át Izraelnek, azonban kiderült: a negyedik holttest egy gázai palesztiné.

Szerda hajnalban Hamász tájékoztatta a közvetítőket, hogy a nap folyamán további négy elhunyt túsz holttestét szállítják át Izraelnek – írta a Times of Israel.

Az átadás után a Hamász által visszaszállított túszok holttesteinek száma 11-re emelkedik, míg további 17 holttest a Gázai övezetben marad.

A Hamász azt állítja, hogy időre van szüksége, hogy minden holttesthez hozzáférjen, mivel néhány az IDF által lebombázott épületek és alagutak romjai alatt található, míg mások az IDF ellenőrzése alatt álló területeken vannak.