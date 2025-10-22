„Meg kell ölni egy szőke, fehér gyereket, és le kell vágni a fejét”– brutális afrikai boszorkányrítus miatt végezhettek a francia tinilánnyal

Egy kislány meggyilkolása sokkolja Franciaországot
Párizs városában a gyanú szerint egy Franciaországból kiutasított algériai nő megölt egy 12 éves kislányt. Lola halála megrázta a francia nyilvánosságot.
Lola Daviet algériai gyilkosa afrikai rítus szerint kincset kereshetett a kislány kiömlő vérével, elképesztő dolgok derültek ki a tárgyaláson.
A 12 éves Lola Daviet összekötözött holttestére egy műanyag ládában talált rá Párizs XIX. kerületében egy hajléktalan. Az elkövetőt, az algériai származású Dahbia Benkiredet térfigyelő kamerák sora is rögzítette, amint követi az iskolából hazafelé tartó kislányt, akit későbbi vallomása szerint rávett arra, hogy kövesse őt abba az épületbe, ahol végül megerőszakolta és végzett Lolával – majd azt is, amikor a társasházból kifelé húzza a jókora műanyag dobozt.
A hátborzongató eset csaknem pontosan három éve, 2022. október 14-én történt, az elkövetőre elmeorvosi vizsgálatot is kértek.
Most egy francia újságíró új megvilágításba helyezte a tragédiát.
A holttest kezére és lábára ugyanis az 1-es és a 0 számokat írták, és egy szemtanú szerint az elkövető bizarr okkult hiedelmek szerint járhatott el. Mindez most az elkövető tárgyalásának első napján is előkerült, a Valeurs bűnügyi újságírója, Amaury Bucco osztotta meg a hírt X-csatornáján, miszerint nyomozók számos, erre utaló jelre bukkantak.
Az újságíró szerint az egyik nyomozó elmesélte, hogy fültanúja is akadt annak az esetnek, amikor Dahbia barátai egy este a 0 szám és a halál kapcoslatáról filozofálgattak, az elkövető maga pedig megemlített egy algériai babonát arra, hogyan kell kincset keresni.
S amely rituálé alapján meg kell ölni egy szőke, fehér bőrű gyermeket.
vagyis ahogy az újságíró írta,
„meg kell ölni egy fehér és szőke gyermeket, le kell vágni a fejét, majd megfigyelni a véráramlás irányát, hogy megtaláljuk a kincset”.
Ráadásul Dahbia azt is állította, hogy
Lola vérét egy üvegbe gyűjtötte és megitta.
„A nyomozás szerint Dahbia a telefonján is kereséseket végzett, hogy megtudja, hogyan kell emberáldozatot bemutatni” – folytatja.
A Remix News hozzáteszi: Észak-Afrikában és a tágabb afrikai régiókban valóban létezik egy ilyen hagyomány, amely gyakran albínó vagy szőke gyermekek rituális feláldozását foglalja magában, ugyanis róluk azt tartják, hogy természetfeletti képességekkel bírnak.
Egy rendőr, akit a tárgyalás során a tanúk padjára hívtak, azt mondta, hogy három évnyi nyomozás után sem tudja a gyilkosság valódi indítékát, de Lolát elképesztő brutalitással erőszakolták meg, és annyiszor szúrták meg késsel és ollóval, hogy ennek számát is lehetetlen volt felmérni. Majd, miközben haldoklott, Dahbia egy csésze kávét kortyolgatott. Az eset mélyen megrázta az egész országot.
Nyitóképen a tárgyalásról készült rajz Lola édesanyjával és bátyjával. Forrás: Benoit PEYRUCQ / AFP