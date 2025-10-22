Ft
10. 22.
szerda
algériai Lola Daviet holttest

„Meg kell ölni egy szőke, fehér gyereket, és le kell vágni a fejét”– brutális afrikai boszorkányrítus miatt végezhettek a francia tinilánnyal

2025. október 22. 15:39

Lola Daviet algériai gyilkosa afrikai rítus szerint kincset kereshetett a kislány kiömlő vérével, elképesztő dolgok derültek ki a tárgyaláson.

2025. október 22. 15:39
null

A 12 éves Lola Daviet összekötözött holttestére egy műanyag ládában talált rá Párizs XIX. kerületében egy hajléktalan. Az elkövetőt, az algériai származású Dahbia Benkiredet térfigyelő kamerák sora is rögzítette, amint követi az iskolából hazafelé tartó kislányt, akit későbbi vallomása szerint rávett arra, hogy kövesse őt abba az épületbe, ahol végül megerőszakolta és végzett Lolával – majd azt is, amikor a társasházból kifelé húzza a jókora műanyag dobozt.

A hátborzongató eset csaknem pontosan három éve, 2022. október 14-én történt, az elkövetőre elmeorvosi vizsgálatot is kértek.

Most egy francia újságíró új megvilágításba helyezte a tragédiát. 

A holttest kezére és lábára ugyanis az 1-es és a 0 számokat írták, és egy szemtanú szerint az elkövető bizarr okkult hiedelmek szerint járhatott el. Mindez most az elkövető tárgyalásának első napján is előkerült, a Valeurs bűnügyi újságírója, Amaury Bucco osztotta meg a hírt  X-csatornáján, miszerint nyomozók számos, erre utaló jelre bukkantak.

Az újságíró szerint az egyik nyomozó elmesélte, hogy fültanúja is akadt annak az esetnek, amikor Dahbia barátai egy este a 0 szám és a halál kapcoslatáról filozofálgattak, az elkövető maga pedig megemlített egy algériai babonát arra, hogyan kell kincset keresni.

S amely rituálé alapján meg kell ölni egy szőke, fehér bőrű gyermeket.

vagyis ahogy az újságíró írta,

„meg kell ölni egy fehér és szőke gyermeket, le kell vágni a fejét, majd megfigyelni a véráramlás irányát, hogy megtaláljuk a kincset”.

Ráadásul Dahbia azt is állította, hogy 

Lola vérét egy üvegbe gyűjtötte és megitta. 

„A nyomozás szerint Dahbia a telefonján is kereséseket végzett, hogy megtudja, hogyan kell emberáldozatot bemutatni” – folytatja.

A Remix News hozzáteszi: Észak-Afrikában és a tágabb afrikai régiókban valóban létezik egy ilyen hagyomány, amely gyakran albínó vagy szőke gyermekek rituális feláldozását foglalja magában, ugyanis róluk azt tartják, hogy természetfeletti képességekkel bírnak.

Egy rendőr, akit a tárgyalás során a tanúk padjára hívtak, azt mondta, hogy három évnyi nyomozás után sem tudja a gyilkosság valódi indítékát, de Lolát elképesztő brutalitással erőszakolták meg, és annyiszor szúrták meg késsel és ollóval, hogy ennek számát is lehetetlen volt felmérni. Majd, miközben haldoklott, Dahbia egy csésze kávét kortyolgatott. Az eset mélyen megrázta az egész országot.

Nyitóképen a tárgyalásról készült rajz Lola édesanyjával és bátyjával. Forrás: Benoit PEYRUCQ / AFP

gullwing
2025. október 22. 16:43
Belét kitaposni kerítésre teríteni. Nyilvánosan hogy a többi gödöralja tanuljon belőle, ha képes.
Válasz erre
0
0
piramis-2
•••
2025. október 22. 16:32 Szerkesztve
Lábbal előre... Két hatalmas fogaskerék kőzzé kapatva... Nyilvánosan végeztetném ki. Lassan... Oszt jó napot...
Válasz erre
0
0
Ergit
2025. október 22. 15:58
Mióta élnek a francia őslakosok, afrikai bevándorlókkal?? Még soha nem mondták el a szülők a gyerekeiknek, kivel állhatnak szóba, ha veszélyben érzik magukat, mit kell tenniük??
Válasz erre
2
0
Kovács József
2025. október 22. 15:55
444 korábban: "Az a baj, hogy továbbmennek"
Válasz erre
3
0
