„Meg kell ölni egy szőke, fehér gyereket, és le kell vágni a fejét”– brutális afrikai boszorkányrítus miatt végezhettek a francia tinilánnyal

A 12 éves Lola Daviet összekötözött holttestére egy műanyag ládában talált rá Párizs XIX. kerületében egy hajléktalan. Az elkövetőt, az algériai származású Dahbia Benkiredet térfigyelő kamerák sora is rögzítette, amint követi az iskolából hazafelé tartó kislányt, akit későbbi vallomása szerint rávett arra, hogy kövesse őt abba az épületbe, ahol végül megerőszakolta és végzett Lolával – majd azt is, amikor a társasházból kifelé húzza a jókora műanyag dobozt.

A hátborzongató eset csaknem pontosan három éve, 2022. október 14-én történt, az elkövetőre elmeorvosi vizsgálatot is kértek.

Most egy francia újságíró új megvilágításba helyezte a tragédiát.

A holttest kezére és lábára ugyanis az 1-es és a 0 számokat írták, és egy szemtanú szerint az elkövető bizarr okkult hiedelmek szerint járhatott el. Mindez most az elkövető tárgyalásának első napján is előkerült, a Valeurs bűnügyi újságírója, Amaury Bucco osztotta meg a hírt X-csatornáján, miszerint nyomozók számos, erre utaló jelre bukkantak.

Az újságíró szerint az egyik nyomozó elmesélte, hogy fültanúja is akadt annak az esetnek, amikor Dahbia barátai egy este a 0 szám és a halál kapcoslatáról filozofálgattak, az elkövető maga pedig megemlített egy algériai babonát arra, hogyan kell kincset keresni.