Itt az újabb baloldali diplomabotrány? Komjáthi Imre állítólagos érettségijét még senki sem látta

„Munka mellett, saját erőből szereztem érettségit 1999-ben a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskolában” – olvasható Komjáthi Imre pártelnök bemutatkozásában, amit a Magyar Szocialista Párt (MSZP) honlapján tettek közzé. Az MSZP vezetőjének a Parlament honlapján megtalálható hivatalos önéletrajzában is ez az állítás szerepel.

Lapunknak a szocialisták belső köreit jól ismerő forrásai szerint azonban valótlanul állítja a pártelnök, hogy leérettségizett.

Senki sem látta az állítólagos bizonyítványt a szocialistáknál

Egyik informátorunk elárulta: az MSZP berkeiben többször is téma volt Komjáthi állítólagos érettségije, kérték is a pártelnököt, hogy mutassa be a bizonyítványát, viszont ő egyszer sem akarta, illetve tudta bizonyítani, hogy valóban teljesítette a vizsgát.

Komjáthi Imre 1968 márciusában született, és állítása szerint 1999-ben,

azaz 31 éves korában felnőttképzésben érettségizett, de portálunknak nem sikerült mindezt alátámasztania.

A hozzánk eljutott információk alapján kérdéseket küldtünk a pártelnöknek és az MSZP-nek is, hogy tudják-e igazolni, Komjáthi pontosan hol és mikor érettségizett, illetve be tudja-e mutatni az ezt igazoló eredeti dokumentumokat, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ érdeklődésünkre.