Kína Venezuela Amerikai Egyesült Államok

Kína befenyítette Trumpot, forr a levegő a két nagyhatalom között

2025. augusztus 22. 13:23

Peking figyelmeztette az Egyesült Államokat: nem fogja tétlenül nézni a fegyverkezést.

2025. augusztus 22. 13:23
A Fehér Ház három rombolót és egy kétéltű századot, vezényelt a venezuelai partok közelébe – számolt be a South China Morning Post. A washingtoni kommunikáció szerint ezzel elsősorban a térségben tevékenykedő drogkartellek dolgát szeretnék megnehezíteni. Mivel azonban a Karib-térség béli ország Kína közeli szövetségesének számít, így nem meglepő, hogy az ázsiai nagyhatalom nem vette jó néven az Egyesült Államok lépését.

Kína minden olyan lépést ellenez, amely sérti egy ország szuverenitását és biztonságát

– fogalmazott Mao Ning, a külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette, hogy elítél minden olyan tevékenységet, amely Kína, vagy annak szövetségeseinek belügyeibe való beavatkozásra irányul.

Venezuela úgy véli, hogy az Amerikai Egyesült Államok kommunikációja valójában csak elterelés. Szerintük az USA ezen lépése nem a drogkereskedők, hanem Venezuela ellen irányul.

Nicolás Maduro, Venezuela elnöke a következőképpen fogalmazott: 

Megvédjük a tengereinket, az egünket és a földjeinket. Mert felszabadítottuk őket. Őrizzük és járőrözünk felettük. Egyetlen birodalom sem érintheti Venezuela szent földjét.

Nyitóképen: Mao Ning (Fotó: Pedro Pardo / AFP)

nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 22. 16:02 Szerkesztve
Vlagyimírnek is elkél a segítség. Lassan halad csak előre.
Válasz erre
0
0
esvany-0
2025. augusztus 22. 15:48
Talán Kna is küldhetne néhány hadihajót Venezuelában, elvégre szövetségesek.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 22. 15:37
Brékó, brékó 1789 óta a kereszténység lassan haldoklik.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 22. 15:37
canadian-deplorable A világon de facto MINDENHOL kapitalizmus van (talán É-Koreában nem...még. de azt a kapitalista Kína tartja el.)) Kubában, Venezuelában, Kínában, Atlantiszon , Mu-n. Ahol pénz és profit és hitel van, az ma kapitalista, AKÁRMIT IS MOND, BÁRHOGY HÍVJA,
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!