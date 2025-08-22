Kína befenyítette Trumpot, forr a levegő a két nagyhatalom között

A Fehér Ház három rombolót és egy kétéltű századot, vezényelt a venezuelai partok közelébe – számolt be a South China Morning Post. A washingtoni kommunikáció szerint ezzel elsősorban a térségben tevékenykedő drogkartellek dolgát szeretnék megnehezíteni. Mivel azonban a Karib-térség béli ország Kína közeli szövetségesének számít, így nem meglepő, hogy az ázsiai nagyhatalom nem vette jó néven az Egyesült Államok lépését.

Kína minden olyan lépést ellenez, amely sérti egy ország szuverenitását és biztonságát

– fogalmazott Mao Ning, a külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette, hogy elítél minden olyan tevékenységet, amely Kína, vagy annak szövetségeseinek belügyeibe való beavatkozásra irányul.

Venezuela úgy véli, hogy az Amerikai Egyesült Államok kommunikációja valójában csak elterelés. Szerintük az USA ezen lépése nem a drogkereskedők, hanem Venezuela ellen irányul.

Nicolás Maduro, Venezuela elnöke a következőképpen fogalmazott:

Megvédjük a tengereinket, az egünket és a földjeinket. Mert felszabadítottuk őket. Őrizzük és járőrözünk felettük. Egyetlen birodalom sem érintheti Venezuela szent földjét.

Nyitóképen: Mao Ning (Fotó: Pedro Pardo / AFP)

***