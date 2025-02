Dráma a múltból: Móricz Zsigmond egyik testvérét agyonlőtték, a másikat felgyújtották

A népszerű író csupán 63 éves volt, mikor elhunyt. Fotó: Wikipedia

Nagy tisztelettel volt a bátyjával szemben, ám a II. világháború után egy lapnak azt is elmesélte, milyen volt gyerekként Móricz Zsigmond testvérének lenni: „Legelső emlékem róla az, hogy megvert. (…) Megvert, nem tudom miért.” Azt is elmesélte, a fiatal Móricz Zsigmond hirtelen haragú volt és sovány: „Kövérsége alatt is mindig úgy néztem rá, hogy belül sovány maradt” – emlékezett Móricz Miklós, aki azt is elmondta,

a neves írót gyötörte, ha megkritizálták a műveit, azt például élete végéig nem tudta kiheverni lelkileg, hogy valaki azt írta róla, törvénnyel kellene eltiltani a darabírástól.

Móricz Miklós szerint a 63 évesen elhunyt bátyja még sok jeles munkát írt volna, például nagyon készült egy Debrecenhez kötődő regényre, amely szerinte az alföldi magyarság nagy műve lehetett volna, ha nem szól közbe a sors. Móricz Mikóssal kegyesebb volt, hiszen 1966 májusában, 80 éves korában aludt el örökre. Huszonnégy évvel élte túl a leghíresebb Móriczot…