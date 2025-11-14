Drámai pillanatok zajlottak le Stockholm központjában: buszmegállóba csapódott egy busz, többen meghaltak (VIDEÓ)

Bejárták a világot ezek a képsorok: így fogadták edzőjük halálhírét a csapat játékosai
A pályán tudták meg.
Péntek délután tragikus jelenetek játszódtak le Stockholm központjában, ahol egy busz nagy sebességgel hajtott a megállóba. A baleset több halálos áldozatot és sérültet követelt, a rendőrség pedig emberölés minősítésével indított nyomozást. A jármű vezetőjét őrizetbe vették.
Péntek délután Stockholm belvárosában történt a súlyos baleset, amikor egy busz a Valhallavägen utcán lévő megállóba csapódott. A svéd rendőrség szerint több ember meghalt és megsérült, ám azt egyelőre nem közlik, hányan és milyen korúak voltak az érintettek. A BBC szerint a történteket minősített emberölésként kezelték.
A SVT Nyheter beszámolója alapján a jármű egy buszmegállót tört össze, majd egy oszlopnak ütközött, miközben több járókelő került a jármű útjába. A régió tájékoztatása szerint öt ember érintett, közülük kettőt kórházba szállítottak.
A helyszínen dolgozó mentősök több súlyos sérültről számoltak be, és arról is, hogy a buszon csak a sofőr tartózkodott.
A Transdev kommunikációs vezetője szerint a jármű egy emeletes busz volt. A sofőrt a rendőrség őrizetbe vette, az ügyet pedig súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés miatt vizsgálják.
A hatóságok jelenleg nem tartják valószínűnek, hogy terrortámadás történt volna.
A Valhallavägen érintett szakaszát lezárták, és több buszjáratot eltereltek. A mentési munkálatok késő délutánra befejeződtek, de a nyomozás tovább folytatódik annak kiderítésére, mi vezetett a tragikus ütközéshez.
