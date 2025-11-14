Drámai pillanatok zajlottak le Stockholm központjában: buszmegállóba csapódott egy busz, többen meghaltak (VIDEÓ)

Péntek délután Stockholm belvárosában történt a súlyos baleset, amikor egy busz a Valhallavägen utcán lévő megállóba csapódott. A svéd rendőrség szerint több ember meghalt és megsérült, ám azt egyelőre nem közlik, hányan és milyen korúak voltak az érintettek. A BBC szerint a történteket minősített emberölésként kezelték.

A stockholmi buszbaleset tragikus következményekkel járt, többen életüket vesztették. A hatóságok lezárták a környéket, és vizsgálják a történteket.

Forrás: X / EOW

A baleset körülményei továbbra is tisztázatlanok

A SVT Nyheter beszámolója alapján a jármű egy buszmegállót tört össze, majd egy oszlopnak ütközött, miközben több járókelő került a jármű útjába. A régió tájékoztatása szerint öt ember érintett, közülük kettőt kórházba szállítottak.