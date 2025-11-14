Ft
11. 14.
péntek
Stockholm buszbaleset tragédia

Drámai pillanatok zajlottak le Stockholm központjában: buszmegállóba csapódott egy busz, többen meghaltak (VIDEÓ)

2025. november 14. 17:20

Péntek délután tragikus jelenetek játszódtak le Stockholm központjában, ahol egy busz nagy sebességgel hajtott a megállóba. A baleset több halálos áldozatot és sérültet követelt, a rendőrség pedig emberölés minősítésével indított nyomozást. A jármű vezetőjét őrizetbe vették.

2025. november 14. 17:20
null

Péntek délután Stockholm belvárosában történt a súlyos baleset, amikor egy busz a Valhallavägen utcán lévő megállóba csapódott. A svéd rendőrség szerint több ember meghalt és megsérült, ám azt egyelőre nem közlik, hányan és milyen korúak voltak az érintettek. A BBC szerint a történteket minősített emberölésként kezelték.

A stockholmi buszbaleset tragikus következményekkel járt, többen életüket vesztették. A hatóságok lezárták a környéket, és vizsgálják a történteket.
A stockholmi buszbaleset tragikus következményekkel járt, többen életüket vesztették. A hatóságok lezárták a környéket, és vizsgálják a történteket.
Forrás: X / EOW

A baleset körülményei továbbra is tisztázatlanok

A SVT Nyheter beszámolója alapján a jármű egy buszmegállót tört össze, majd egy oszlopnak ütközött, miközben több járókelő került a jármű útjába. A régió tájékoztatása szerint öt ember érintett, közülük kettőt kórházba szállítottak. 

A helyszínen dolgozó mentősök több súlyos sérültről számoltak be, és arról is, hogy a buszon csak a sofőr tartózkodott.

A Transdev kommunikációs vezetője szerint a jármű egy emeletes busz volt. A sofőrt a rendőrség őrizetbe vette, az ügyet pedig súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés miatt vizsgálják. 

A hatóságok jelenleg nem tartják valószínűnek, hogy terrortámadás történt volna.

A Valhallavägen érintett szakaszát lezárták, és több buszjáratot eltereltek. A mentési munkálatok késő délutánra befejeződtek, de a nyomozás tovább folytatódik annak kiderítésére, mi vezetett a tragikus ütközéshez.

Nyitókép: X / HBvL

kiss.istvan770
2025. november 14. 18:49
"A hatóságok jelenleg nem tartják valószínűnek, hogy terrortámadás történt volna." Senki sem hallotta. hogy "Allahu Akbar"-t üvöltött volna sofőr, a hideg miatt a busz ablakai zárva voltak.
gullwing
2025. november 14. 18:12
A hatóságok jelenleg nem tartják valószínűnek, hogy terrortámadás történt volna. Ja ha nem fehér ember vezette, akkor biztos nem volt az...
Obsitos Technikus
2025. november 14. 18:06
Délsvéd volt a sofőr?
renoman
2025. november 14. 17:58
Svédisztáni-migric busz sofőr első munkanapja. Nem terrorcselekmény, mert zömmel fehéremberek haltak meg, úgy meg teljesen kizárt.
