rendőrség tények Kaposvár gyilkosság tragédia Központi Nyomozó Főügyészség szemtanú

Tragédia: fiatal nőt gyilkoltak meg Kaposváron

2025. november 16. 10:53

A rendőrség rövid időn belül elfogta a tettest.

2025. november 16. 10:53
null

Gyilkosság történt Kaposvár egy csendes utcájában: egy 25 év körüli nőt holtan találtak otthonában. A szemtanúk beszámolója szerint tucatnyi rendőrautó és mentő vonult a helyszínre – számolt be a Bors.

A lapnak egy helyi férfi azt nyilatkoza, „ez egy csendes környék, itt élünk évek óta. Megdöbbentő ez az egész. 

Én úgy tudom, hogy egy 25 év körüli nő az áldozat, akit a saját ismerőse gyilkolt meg.... Szörnyű”

A gyilkosság tényét a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin is megerősítette a Sonline-nak. A szóvivő elmondta, emberölés bűntette miatt folytat eljárást a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség.

A rendőrség bevonásával zajlik az adatgyűjtés, és a helyszíni szemle. Az elfogás, előállítás megtörtént”

– tette hozzá az alezredes. 

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter

 

adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 16. 11:17
Kanmacskaadadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 16. 11:15 Te meg elmész a drótostót származék kurva anyádba! Különben megkéselsz, agresszív késes magyar? :)
0
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 16. 11:10
Biztos ukrán vót. Vagy lipcsi brüsszelita. Vagy magyarpéterista tiszaros vót. Vagy csak egy állat magyar kinyírta a saját fajtáját. Degenerált korcs népség.
0
0
