Tragédia: fiatal nőt gyilkoltak meg Kaposváron

Tizenöt percig szállított utasokat egy lopott busszal egy álsofőr Kanadában
Az elkövető úgy viselkedett, mint egy valódi buszsofőr, minden megállóban megállt, hogy az utasok le és felszállhassanak.
A rendőrség rövid időn belül elfogta a tettest.
Gyilkosság történt Kaposvár egy csendes utcájában: egy 25 év körüli nőt holtan találtak otthonában. A szemtanúk beszámolója szerint tucatnyi rendőrautó és mentő vonult a helyszínre – számolt be a Bors.
A lapnak egy helyi férfi azt nyilatkoza, „ez egy csendes környék, itt élünk évek óta. Megdöbbentő ez az egész.
Én úgy tudom, hogy egy 25 év körüli nő az áldozat, akit a saját ismerőse gyilkolt meg.... Szörnyű”
A gyilkosság tényét a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin is megerősítette a Sonline-nak. A szóvivő elmondta, emberölés bűntette miatt folytat eljárást a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség.
A rendőrség bevonásával zajlik az adatgyűjtés, és a helyszíni szemle. Az elfogás, előállítás megtörtént”
– tette hozzá az alezredes.
