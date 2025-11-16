Tragédia: fiatal nőt gyilkoltak meg Kaposváron

Gyilkosság történt Kaposvár egy csendes utcájában: egy 25 év körüli nőt holtan találtak otthonában. A szemtanúk beszámolója szerint tucatnyi rendőrautó és mentő vonult a helyszínre – számolt be a Bors.

A lapnak egy helyi férfi azt nyilatkoza, „ez egy csendes környék, itt élünk évek óta. Megdöbbentő ez az egész.

Én úgy tudom, hogy egy 25 év körüli nő az áldozat, akit a saját ismerőse gyilkolt meg.... Szörnyű”

A gyilkosság tényét a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin is megerősítette a Sonline-nak. A szóvivő elmondta, emberölés bűntette miatt folytat eljárást a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség.