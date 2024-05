Egy árverésen bukkant fel Ady Endre első ismert versének kézirata (FOTÓ)

„Lajos öcsém egy sárbaeséséről rövid, de pompás gúnyú balladát.”

Azt is tudni lehet, hogy az első verse nyomtatásban 1894-ben jelent meg a zilahi Szilágyság című lapban, amelyet Kossuth Lajos halála kapcsán alkotott. A most árverésre kerülő vers sosem jelent meg nyomtatásban, sőt, a létezéséről is onnan lehet tudni, hogy Harsányi Zsolt író, újságíró 1938 májusában a Pesti Hírlapban a nyilvánosság elé tárta a korai zsenge történetét. A cikkből kiderült, egy mezőtúri gimnáziumi tanár, Félegyházy Gyula hívta fel az újságíró figyelmét Ady 14 évesen írt költeményére. A születésnapi verses köszöntőt, bár megtehette volna, Ady nem személyesen adta át, hanem postán küldte el, ezzel is megadva meglepetés rangját. A borítékra három egykrajcáros bélyeg került, a nagykárolyi posta bélyegzője, valamint Ady címzése, amely így szólt: „Nagyreményű Juhász Endre gym. V. oszt. tanulónak barátilag (Gymnasium) Helyben.”