Oda John Lennon békepárti imázsa: előkerült egy rasszista versének a kézirata

Egy eddig ismeretlen, sokkolóan rasszista verset fedeztek fel, amelyet John Lennon még 1961-ben írt, a Beatles németországi/hamburgi időszaka alatt. A kézirat egy munkát kereső fiú történetét meséli el, akit Lennon a versben – akár szatirikusan, akár nem – „fekete és koszos” jelzőkkel illetett, és nyíltan használta a N-betűs szót is – írta meg a Daily Mail.

A vers egy A5-ös jegyzetfüzetből származik, amely a zenekar barátja, Astrid Kirchherr hamburgi lakásában volt. A kézirat fekete tintával íródott, és így szól:

Egyszer volt, hol nem volt egy kis néger, aki elvesztette az anyját, és munkát keresett. »Talán cipőpucoló leszek« – mondja a néger, aki fekete és koszos volt. De nem – balszerencséjére nem tudott munkát találni. Nem volt munka egy ni**ernek.”

Egy évvel a vers megszületése után a Beatles klasszikus négyes felállása – Lennon, McCartney, Ringo Starr és George Harrison – kiadta első kislemezét, a Love Me Do-t, majd 1963-ban berobbantak a köztudatba a Please Please Me című albummal. A verset Kirchherr később továbbadta valakinek, majd egy gyűjtőhöz került, aki most árverésre bocsátja a Los Angeles-i Julien’s Auctions közreműködésével.

A 16,5 x 21,5 cm-es papírlapért akár 15.000 fontot (20.000 dollárt) is megadhatnak a gyűjtők.

Giles Moon, az aukciósház zenei részlegének vezetője szerint „John Lennon egy bonyolult és összetett művész volt, akinek írásaiban, zenéjében és nyilvános szerepléseiben is felfedezhetőek a küzdelmei. Az életútja arról is tanúskodik, hogyan próbált meg egy elfogadóbb emberré válni.”

John Lennon „sötétebb oldala” korábban is ismert volt. A zenész ugyanis állítólag elismerte, hogy nőket bántalmazott. A lap szerint első feleségét, Cynthiat egyszer féltékenységi rohamában arcon csapta. Fiával, Julian Lennonnal is érzelmileg kegyetlen volt. A zenész egyszer azt mondta róla, hogy „egy üveg whiskyből született, nem volt tervezett gyerek.” Ezen kívül készült róla videó, ahol fogyatékos embereket gúnyolt, és állítólag megütötte a Cavern Club műsorvezetőjét, Bob Woolert is, amiért az tréfásan utalt Lennon és Brian Epstein állítólagos kapcsolatára.

John Lennont 1980-ban ölte meg egy fanatikus rajongó, Mark Chapman New York-i otthona előtt, tíz évvel azután, hogy a Beatles hivatalosan feloszlott. Az ellentmondásos kézirat árverése május 30-án lesz.

Nyitókép: Julien's Auctions/BNPS

