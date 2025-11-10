„Az már legutóbb kiderült, hogy Jámbor Andrásnak gondja van a választási eredmények értelmezésével, de most még tovább robogott a hülyeségvonaton. Messzemenő országos következtetéseket vont le a tegnapi választásból, amelyen ugye egy belpesti körzetben kapott 38 százalékot a Fidesz.

De Jámbor szerint a lényeg, hogy ők nyertek egy választáson, amelyen ő nem indult, hanem egy független jelölt, és jövőre nyerni fogNAK országosan azon a választáson, amelyen nem indul. De ez még semmi, mert a nagy tudású leköszönő képviselőnek a dátumokkal is problémája akad. Azt írja, hogy tavasszal 15 év után nyernek újra országosan. Tényleg? Mi történt 2011-ben? Alighanem 16 évre és 2010-re gondolt. No, de ki nyert 2010-ben? A Fidesz. Akkor most mire is gondolt a visszavonuló költő?”