Jámbor tovább robogott a hülyeségvonaton: szerinte jövőre nyerni fognak országosan azon a választáson, amelyen nem indul

2025. november 10. 12:21

De ez még semmi, mert a nagy tudású leköszönő képviselőnek a dátumokkal is problémája akad.

2025. november 10. 12:21
Hont András
Hont András
„Az már legutóbb kiderült, hogy Jámbor Andrásnak gondja van a választási eredmények értelmezésével, de most még tovább robogott a hülyeségvonaton. Messzemenő országos következtetéseket vont le a tegnapi választásból, amelyen ugye egy belpesti körzetben kapott 38 százalékot a Fidesz.

De Jámbor szerint a lényeg, hogy ők nyertek egy választáson, amelyen ő nem indult, hanem egy független jelölt, és jövőre nyerni fogNAK országosan azon a választáson, amelyen nem indul. De ez még semmi, mert a nagy tudású leköszönő képviselőnek a dátumokkal is problémája akad. Azt írja, hogy tavasszal 15 év után nyernek újra országosan. Tényleg? Mi történt 2011-ben? Alighanem 16 évre és 2010-re gondolt. No, de ki nyert 2010-ben? A Fidesz. Akkor most mire is gondolt a visszavonuló költő?”

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

karcos-2
2025. november 10. 13:24
Jámbor Antifa vörösterrorista
londonbaby
2025. november 10. 13:18
Ezt a balfasz málészájú agyroggyantat..
nyafika
2025. november 10. 13:14
Ránézel erre a hajléktalan igénytelenre és süt a pofájáról az értelem...
Sróf
2025. november 10. 12:59
"Azt írja, hogy tavasszal 15 év után nyernek újra országosan. Tényleg? Mi történt 2011-ben? Alighanem 16 évre és 2010-re gondolt. No, de ki nyert 2010-ben? A Fidesz. Akkor most mire is gondolt a visszavonuló költő?" Jogos. Helyesen: jövő tavasszal 20 év után nyerhetnének újra. De egy félanalfabéta sajtómunkásként ismertté vált, terrorista és pedofil kapcsolatokkal rendelkező Y-generációs kommunista felé ne legyenek már ilyen szigorú elvárásaink.
