„Kifejezetten szép, emberi gesztusként érdemes értékelni, hogy Tarjányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő késlekedés nélkül szolidaritásáról biztosította a bajba került Szabad Európát – ugyanakkor nagyon furcsállom, hogy Magyar Péternek erről még mindig szava sincsen (bezzeg a Kiskegyedről azonnal posztolt!).

Sőt, a sokadik posztjában ír úgy az IMF-ről meg az atlantista orientációról, mint egy rossz dologról. Továbbra sem értem, miből ábrándultak ki az általa megszólítani kívánt fideszesek, ha még ebben is az eredeti fideszes álláspontot várják el.”

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP