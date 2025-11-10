Ft
Kiskegyed Tisza Párt Tarjányi Péter Magyar Péter gesztus szolidaritás Szabad Európa

Bezzeg a Kiskegyedről azonnal posztolt!

2025. november 10. 12:15

Magyar Péternek erről még mindig szava sincsen.

2025. november 10. 12:15
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Kifejezetten szép, emberi gesztusként érdemes értékelni, hogy Tarjányi Péter író és biztonságpolitikai szakértő késlekedés nélkül szolidaritásáról biztosította a bajba került Szabad Európát – ugyanakkor nagyon furcsállom, hogy Magyar Péternek erről még mindig szava sincsen (bezzeg a Kiskegyedről azonnal posztolt!).

Sőt, a sokadik posztjában ír úgy az IMF-ről meg az atlantista orientációról, mint egy rossz dologról. Továbbra sem értem, miből ábrándultak ki az általa megszólítani kívánt fideszesek, ha még ebben is az eredeti fideszes álláspontot várják el.”

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

Zsolt75
2025. november 10. 12:33
Jó, hát ő a kiskegyedet olvasa...
Válasz erre
3
0
Vata Aripeit
2025. november 10. 12:31
téged mivel szólított meg a Magyarpéter, hamár állandóan vele foglalkozol + a fideszesekkel? Talán el kellene már tudni dönteni, hogy van-e bajod, és mi? és kivel?
Válasz erre
1
0
csulak
2025. november 10. 12:28
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
2
0
